सिगारेट पिणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी!

Ashok Jawale
आयटीसीने गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगारेटच्या १० नगांच्या पाकिटाची किंमत १२५ रुपयांवरून १३५ रुपये केली आहे. यंदा किमतीत दुसऱ्यांदा वाढ झाली आहे.
नव्या दरानुसार एका सिगारेटसाठी १३ रुपये ५० पैसे मोजावे लागणार. म्हणजेच प्रत्येक सिगारेटमागे एक रुपयाची वाढ.
ही दरवाढ गोल्ड फ्लेक प्रीमियमच्या ६० ते ७० मिलिमीटर लांबीच्या रेग्युलर साइज फिल्टर टिप्ड सिगारेटसाठी लागू आहे.
जून २०२६ मध्ये गोल्ड फ्लेक प्रीमियमच्या दहा सिगारेटच्या पाकिटाची किंमत ११५ रुपयांवरून १२५ रुपये करण्यात आली होती.
जूनपूर्वी ११५ रुपये असलेले पाकीट आता १३५ रुपयांना मिळणार आहे. म्हणजेच या कालावधीत पाकिटाच्या किमतीत एकूण २० रुपयांची वाढ झाली आहे.
नव्या किमतीची पाकिटे साधारणपणे डिसेंबरपासून किरकोळ बाजारात उपलब्ध होऊ शकतात.
वाढीव कर आणि उत्पादन खर्चाचा दबाव यामुळे किमतीवर परिणाम झाल्याची शक्यता.
गोल्ड फ्लेक प्रीमियमच्या दहा सिगारेटच्या पाकिटासाठी आता १० रुपये अधिक मोजावे लागणार.
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