गूळ की साखर? आरोग्यासाठी नेमकं काय आहे जास्त फायदेशीर?

Varsha Balhe
दोन्ही गोड... पण आरोग्यासाठी नेमकं काय निवडावं?
JAGGERY VS SUGAR
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रिफाइंड प्रक्रियेमुळे साखरेतील बहुतांश खनिजे आणि पोषक घटक निघून जातात.
JAGGERY VS SUGAR
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गुळात लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमसारखी काही खनिजे टिकून राहतात.
JAGGERY VS SUGAR
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गूळ आणि साखर दोन्ही शरीराला जवळपास सारख्याच कॅलरीज देतात.
JAGGERY VS SUGAR
esakal
गूळ असो किंवा साखर... दोन्ही रक्तातील साखर वाढवू शकतात. म्हणून मर्यादित प्रमाणातच घ्या.
JAGGERY VS SUGAR
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नाही! गुळात काही पोषक घटक असले, तरी तोही एक प्रकारचा 'अॅडेड शुगर'च आहे.
JAGGERY VS SUGAR
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तो कमी प्रक्रिया केलेला असतो आणि चवीसोबत थोडी खनिजेही मिळतात.
JAGGERY VS SUGAR
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वजन वाढणे, रक्तातील साखर वाढणे यांसारखे धोके गुळामुळेही होऊ शकतात.
JAGGERY VS SUGAR
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गूळ साखरेपेक्षा थोडा चांगला पर्याय असू शकतो, पण प्रमाण महत्त्वाचं आहे.
JAGGERY VS SUGAR
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