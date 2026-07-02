गूळ की साखर? आरोग्यासाठी नेमकं काय आहे जास्त फायदेशीर?

Varsha Balhe

गूळ की साखर?

दोन्ही गोड... पण आरोग्यासाठी नेमकं काय निवडावं?

JAGGERY VS SUGAR

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साखर कशी बनते?

रिफाइंड प्रक्रियेमुळे साखरेतील बहुतांश खनिजे आणि पोषक घटक निघून जातात.

JAGGERY VS SUGAR

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गुळात काय असतं?

गुळात लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमसारखी काही खनिजे टिकून राहतात.

JAGGERY VS SUGAR

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ऊर्जेचा फरक आहे का?

गूळ आणि साखर दोन्ही शरीराला जवळपास सारख्याच कॅलरीज देतात.

JAGGERY VS SUGAR

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मधुमेहींनी काय करावं?

गूळ असो किंवा साखर... दोन्ही रक्तातील साखर वाढवू शकतात. म्हणून मर्यादित प्रमाणातच घ्या.

JAGGERY VS SUGAR

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गूळ म्हणजे सुपरफूड?

नाही! गुळात काही पोषक घटक असले, तरी तोही एक प्रकारचा 'अॅडेड शुगर'च आहे.

JAGGERY VS SUGAR

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esakal

मग गूळ का निवडतात?

तो कमी प्रक्रिया केलेला असतो आणि चवीसोबत थोडी खनिजेही मिळतात.

JAGGERY VS SUGAR

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esakal

जास्त गूळही नुकसानदायक

वजन वाढणे, रक्तातील साखर वाढणे यांसारखे धोके गुळामुळेही होऊ शकतात.

JAGGERY VS SUGAR

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esakal

डॉक्टरांचा सल्ला काय?

गूळ साखरेपेक्षा थोडा चांगला पर्याय असू शकतो, पण प्रमाण महत्त्वाचं आहे.

JAGGERY VS SUGAR

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esakal

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