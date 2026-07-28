रोज सकाळी जिऱ्याचे पाणी प्यायल्याने शरीराला होतात हे 8 जबरदस्त फायदे

Varsha Balhe
सकाळी रिकाम्या पोटी जिऱ्याचे पाणी पिणे ही आरोग्यासाठी फायदेशीर सवय मानली जाते. यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि अनेक पोषक घटक असतात.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्यातील गुणधर्म पाचक रसांचे प्रमाण वाढवतात. त्यामुळे अन्न लवकर पचते आणि अपचनाचा त्रास कमी होतो.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्याचे पाणी चयापचय (Metabolism) वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास हातभार लागतो.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्याचे पाणी पिल्याने गॅस, ॲसिडिटी आणि पोट फुगण्याच्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्यातील काही घटक रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे मधुमेहींसाठीही ते उपयुक्त ठरू शकते.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्यात अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होते.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्याचे पाणी त्वचेची चमक वाढवण्यास, मुरुमे कमी करण्यास आणि केसांच्या आरोग्याला पोषण देण्यास मदत करू शकते.
Jeera Water Benefits
esakal
जिऱ्याचे पाणी खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे हृदय निरोगी ठेवण्यास हातभार लागतो.
Jeera Water Benefits
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Tomato Cucumber Combination
esakal