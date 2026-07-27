टोमॅटो आणि काकडी एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या काय सांगतात तज्ज्ञ

Varsha Balhe

टोमॅटो-काकडी कॉम्बिनेशन

टोमॅटो आणि काकडीची कोशिंबीर अनेकांची आवडती असते. मात्र, हे कॉम्बिनेशन आरोग्यासाठी खरंच योग्य आहे का, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

Tomato Cucumber Combination

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पचनावर परिणाम

काकडी लवकर पचते, तर टोमॅटोला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे काही लोकांना पोट फुगणे किंवा गॅसचा त्रास होऊ शकतो.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

व्हिटॅमिन C वर परिणाम

काकडीतील काही एन्झाईम्स टोमॅटोमधील व्हिटॅमिन C वर परिणाम करू शकतात. मात्र, हा परिणाम अतिशय कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

मोठा धोका नाही

टोमॅटो आणि काकडी एकत्र खाल्ल्याने आरोग्याला कोणताही गंभीर धोका निर्माण होत नाही. बहुतांश लोकांसाठी हे कॉम्बिनेशन सुरक्षित आहे.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

आयुर्वेद काय सांगतो?

आयुर्वेदानुसार विरुद्ध प्रकृतीचे पदार्थ एकत्र खाल्ल्यास काही लोकांना पचनाच्या समस्या जाणवू शकतात.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

लगेच खाणे फायदेशीर

टोमॅटो-काकडीची कोशिंबीर किंवा सॅलड तयार केल्यानंतर लगेच खाल्ल्यास त्यातील पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

चव आणि पचनासाठी

सॅलडमध्ये लिंबाचा रस, काळे मीठ किंवा थोडी काळी मिरी घातल्यास चव वाढते आणि पचनालाही मदत मिळते.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

शरीराचा प्रतिसाद महत्त्वाचा

हे सॅलड खाल्ल्यानंतर वारंवार गॅस, अपचन किंवा पोटदुखी होत असेल, तर ते मर्यादित प्रमाणात खा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Tomato Cucumber Combination

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esakal

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