टोमॅटो आणि काकडी एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या काय सांगतात तज्ज्ञ

Varsha Balhe
टोमॅटो आणि काकडीची कोशिंबीर अनेकांची आवडती असते. मात्र, हे कॉम्बिनेशन आरोग्यासाठी खरंच योग्य आहे का, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.
Tomato Cucumber Combination
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काकडी लवकर पचते, तर टोमॅटोला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे काही लोकांना पोट फुगणे किंवा गॅसचा त्रास होऊ शकतो.
Tomato Cucumber Combination
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काकडीतील काही एन्झाईम्स टोमॅटोमधील व्हिटॅमिन C वर परिणाम करू शकतात. मात्र, हा परिणाम अतिशय कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
Tomato Cucumber Combination
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टोमॅटो आणि काकडी एकत्र खाल्ल्याने आरोग्याला कोणताही गंभीर धोका निर्माण होत नाही. बहुतांश लोकांसाठी हे कॉम्बिनेशन सुरक्षित आहे.
Tomato Cucumber Combination
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आयुर्वेदानुसार विरुद्ध प्रकृतीचे पदार्थ एकत्र खाल्ल्यास काही लोकांना पचनाच्या समस्या जाणवू शकतात.
Tomato Cucumber Combination
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टोमॅटो-काकडीची कोशिंबीर किंवा सॅलड तयार केल्यानंतर लगेच खाल्ल्यास त्यातील पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.
Tomato Cucumber Combination
esakal
सॅलडमध्ये लिंबाचा रस, काळे मीठ किंवा थोडी काळी मिरी घातल्यास चव वाढते आणि पचनालाही मदत मिळते.
Tomato Cucumber Combination
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हे सॅलड खाल्ल्यानंतर वारंवार गॅस, अपचन किंवा पोटदुखी होत असेल, तर ते मर्यादित प्रमाणात खा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Tomato Cucumber Combination
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