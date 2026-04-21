Shubham Banubakode
जगातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान कंपनी Apple Inc. मध्ये मोठा नेतृत्वबदल होणार आहे.
John Ternus Net Worth Revealed
esakal
सुमारे १५ वर्षे CEO राहिल्यानंतर Tim Cook पद सोडणार असून नवी भूमिका स्वीकारणार आहेत.
John Ternus हे १ सप्टेंबर २०२६ पासून Apple चे नवे CEO म्हणून जबाबदारी स्वीकारतील.
टिम कुक आता ‘एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ म्हणून कंपनीत मार्गदर्शनाची भूमिका पार पाडतील.
जॉन टर्नस २००१ पासून Apple मध्ये कार्यरत असून त्यांनी कंपनीत मोठी प्रगती केली आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods आणि Vision Pro सारखी उत्पादने विकसित झाली.
टर्नस यांनी पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातून अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले असून त्यांची संपत्ती सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे.
Steve Jobs नंतर टिम कुक यांनी कंपनीची किंमत ३५० अब्ज डॉलरवरून तब्बल ४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेली, आता जबाबदारी टर्नस यांच्यावर आहे.
