अ‍ॅपलचे नवीन CEO जॉन टर्नस यांची संपत्ती किती माहितीये का? ऐकून थक्क व्हाल!

Shubham Banubakode

Apple मध्ये बदल

जगातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान कंपनी Apple Inc. मध्ये मोठा नेतृत्वबदल होणार आहे.

John Ternus Net Worth Revealed

टिम कुक पद सोडणार

सुमारे १५ वर्षे CEO राहिल्यानंतर Tim Cook पद सोडणार असून नवी भूमिका स्वीकारणार आहेत.

John Ternus Net Worth Revealed

नवीन CEO कोण?

John Ternus हे १ सप्टेंबर २०२६ पासून Apple चे नवे CEO म्हणून जबाबदारी स्वीकारतील.

John Ternus Net Worth Revealed

कुक यांची नवी भूमिका

टिम कुक आता ‘एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ म्हणून कंपनीत मार्गदर्शनाची भूमिका पार पाडतील.

John Ternus Net Worth Revealed

२० वर्षांचा प्रवास

जॉन टर्नस २००१ पासून Apple मध्ये कार्यरत असून त्यांनी कंपनीत मोठी प्रगती केली आहे.

John Ternus Net Worth Revealed

हार्डवेअरचा मास्टरमाइंड

त्यांच्या नेतृत्वाखाली iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods आणि Vision Pro सारखी उत्पादने विकसित झाली.

John Ternus Net Worth Revealed

शिक्षण आणि संपत्ती

टर्नस यांनी पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातून अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले असून त्यांची संपत्ती सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे.

John Ternus Net Worth Revealed

Appleची जबरदस्त झेप

Steve Jobs नंतर टिम कुक यांनी कंपनीची किंमत ३५० अब्ज डॉलरवरून तब्बल ४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेली, आता जबाबदारी टर्नस यांच्यावर आहे.

John Ternus Net Worth Revealed

