मुघल काळात राज्यात गोहत्या बंद करणारी एकमेव महिला

Shubham Banubakode

कोण होत्या राणी हिराई आत्राम?

गोंडवाना साम्राज्यातील पराक्रमी आणि दूरदर्शी राज्यकर्त्या म्हणून राणी हिराई आत्राम यांची ओळख आहे.

कठीण काळात नेतृत्व

पती राजा बिरशाह यांच्या हत्येनंतरही न डगमगता त्यांनी राज्यकारभार हाती घेतला.

१५ वर्षांचा प्रभावी कारभार

राणी हिराई यांनी सुमारे १५ वर्षे राज्य करत गोंडवाना साम्राज्य मजबूत ठेवले.

मुघल काळातील धाडसी निर्णय

मुघल सत्तेचा प्रभाव असतानाही आपल्या राज्यात गोहत्या बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला.

विकासकामांचा ठसा

मंदिरे, विहिरी, जलाशय आणि पाणीपुरवठा यांसारखी अनेक लोकहिताची कामे त्यांनी केली.

युद्धकौशल्य आणि राजकारण

मुघल, मराठे आणि अंतर्गत शत्रूंशी लढत त्यांनी राज्य सुरक्षित ठेवले.

समाजासाठी आदर्श निर्णय

राज्याचा वारस निर्माण व्हावा म्हणून स्वतःच्या पतीला दुसऱ्या विवाहाची परवानगी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

इतिहासातील अजरामर नाव

राणी हिराई आत्राम यांचे कार्य आजही गोंडवाना इतिहासात अभिमानाने स्मरणात आहे.

