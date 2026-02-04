हिंदूच नाही, तर या तीन धर्मियांसाठीही पवित्र आहे कैलाश पर्वत

Shubham Banubakode
कैलाश पर्वत हिंदू धर्मियांसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. हा पर्वत म्हणजे महादेवाचं निवासस्थान असल्याची श्रद्धा आहे.
Kailash Mountain Sacred to Four Religions
हिंदूंसोबतच बौद्ध, जैन आणि बॉन धर्मियांसाठीही कैलाश पर्वत सर्वोच्च पवित्र स्थळ आहे.
भाविक कैलाश पर्वताभोवती तब्बल ५२ किलोमीटरची पायी परिक्रमा करतात. ही परिक्रमा म्हणजे आत्मशुद्धीचा आणि भक्तीचा मार्ग मानला जातो.
हिंदू व बौद्ध अनुयायी घड्याळाच्या दिशेने परिक्रमा करतात, तर जैन आणि बॉन धर्मीय उलट दिशेने परिक्रमा करतात. ही परंपरा आजही पाळली जाते.
बौद्ध धर्मानुसार भगवान चक्रसंव्हर आपल्या पत्नी वज्रवाहिनीसोबत कैलाश पर्वतावर योगसाधना करतात, अशी श्रद्धा आहे.
जैन धर्मात कैलाश पर्वताला ‘अष्टपद’ मानलं जातं. याच ठिकाणी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेवांनी मोक्ष प्राप्त केला, असं मानलं जातं.
बॉन धर्मानुसार कैलाश पर्वत हे नौ मजली स्वस्तिकाच्या आकाराचं पवित्र शक्तीस्थान असून, धर्मसंस्थापक टोनपा शेनराब स्वर्गातून इथे अवतरले, अशी मान्यता आहे.
६,६३८ मीटर उंची असूनही आजपर्यंत कोणीही कैलाश शिखरावर चढू शकलेलं नाही. त्याची अनोखी नैसर्गिक रचना आजही शास्त्रज्ञांसाठी रहस्य आहे.
