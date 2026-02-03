थिएटर गाजवणारा सलमानचा 'तेरे नाम' सिनेमा बनलेला इतक्या कमी पैशांत!

तेरे नाम चित्रपट

तेरे नाम हा चित्रपट २००३ साली प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात सलमान खान आणि भूमिका चावला मुख्य भूमिकेत होते. सतीश कौशिक यांनी दिग्दर्शन केले होते.

एकूण खर्च किती?

तेरे नाम या चित्रपटासाठी जवळपास १० कोटी रुपये खर्च आला होता. त्या काळात १० कोटी ही मोठी रक्कम मानली जात होती.

रिलीज कधी झाला होता?

हा चित्रपट १५ ऑगस्ट २००३ रोजी प्रदर्शित झाला होता. स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाल्याने चित्रपटाकडे विशेष लक्ष वेधले गेले होतं.

बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई?

तेरे नाम चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जवळपास २४ ते २५ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. तेव्हा हा चित्रपट चांगलाच हीट ठरला होता.

कसा होता प्रतिसाद?

या चित्रपटाला सुरुवातीला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र सलमान खानच्या अभिनयामुळे याला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळाली होती.

आज ‘तेरे नाम’ का चर्चेत?

या चित्रपटाने पुढील काळात कल्ट क्लासिकचा दर्जा मिळवला आहे. ‘राधे’ ही भूमिका आणि सलमान खानचा लूक आजही सोशल मीडियावर चर्चेत असतो.

पुन्हा कधी प्रदर्शित होणार?

तेरे नाम हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा एकदा प्रदर्शित होणार आहे. देशभरातील मल्टिप्लेक्समध्ये हा चित्रपट दाखवला जाण्याची शक्यता आहे.

प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

जुन्या प्रेक्षकांसोबतच नव्या पिढीलाही मोठ्या पडद्यावर ही प्रेमकथा पाहण्याची उत्सुकता आहे. रि-रिलीजमुळे चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

