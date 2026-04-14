Viral Video: SRH चा विजय अन् मग फॅननं काव्या मारनला दिलं फुल, त्यानंतर...

Pranali Kodre
सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १४ एप्रिल २०२६ रोजी राजस्थान रॉयल्सला पराभवाचा धक्का दिला.
Kavya Maran Accepts Fan’s Flowers
Sakal
राजस्थान रॉयल्स या स्पर्धेत पहिल्या ४ सामन्यात अपराजित होते. पण त्यांना पहिला पराभव हैदराबादकडून मिळाला.
या विजयामुळे हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन अत्यंत खूश होती. तिचा आनंद स्टेडियममध्ये ती उपस्थित असतानाही पाहायला मिळाला.
याचदरम्यान तिचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात ती चक्क चाहत्याकडून फुल स्वीकारताना दिसली.
व्हिडिओमध्ये दिसते की काव्या लिफ्टमध्ये जात असताना अचानक एका फॅनने तिला फुल देऊ केलं. त्यावेळी तिनेही ते गोड हसून स्वीकारलं.
काव्याने ज्याप्रकारे कोणतेही आव न आणता ते फुल स्वीकारलं, त्यामुळे तिच्या साध्या स्वभावाचे कौतुक होत आहे.
काव्या बऱ्याचदा हैदराबादच्या घरच्या सामन्यांवेळी स्टेडियममध्ये उपस्थित असते आणि संघाला पाठिंबा देताना दिसते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
