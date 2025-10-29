तुम्हीही केसांना सारखे बांधुन ठेवताय? जाणून घ्या काय परिणाम होतात

पुजा बोनकिले

केस

केस नीट राहण्यासाठी अनेकजण बांधून ठेवतात.

टाळूवर परिणाम

केस बांधलेले चांगले दिसतात पण त्याचा टाळूवर परिणाम होतो.

नुकसान काय होतात?

केस बांधून ठेवण्याचे काय नुकसान आहेत हे जाणून घेऊया.

केस कमकुवत

केसांच्या मुळावर दबाव येतो. केस कमकुवत होतात.

केस गळतात

सारखे बांधुन ठेवल्याने केस गळतात.

Hair Fall Tips | ESakal

डोक दुखणे

तसेच केसांना बांधून ठेवल्याने डोक दुखणे वाढते.

Headaches

| Sakal

केसांच्या वाढीवर परिणाम

तुम्ही जर केस सारखे बांधून ठेवत असाल तर केसांच्या वाढीवर परिणाम होतो.

