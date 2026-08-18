किडनी खराब होण्याआधी शरीर देते ‘हे’ संकेत; दिसताच सावध व्हा!

Varsha Balhe
किडनीच्या कार्यात बिघाड झाल्यास शरीर काही संकेत देऊ शकतं. चेहरा आणि डोळ्यांखाली सूज येण्यापासून लघवीतील बदलांपर्यंत, ही लक्षणं वेळीच ओळखणं महत्त्वाचं आहे.
Kidney Disease Symptoms
esakal
सकाळी उठल्यावर चेहरा किंवा डोळ्यांखाली सूज दिसत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. किडनीचं कार्य बिघडल्यास शरीरात अतिरिक्त द्रव साचल्याने अशी सूज येऊ शकते.
Kidney Disease Symptoms
esakal
लघवीत वारंवार किंवा जास्त फेस दिसणे हे लघवीत प्रोटीन जाण्याचं संकेत असू शकतं. रात्री वारंवार लघवीला लागणे किंवा लघवीच्या प्रमाणात बदल होणेही किडनीच्या समस्येशी संबंधित असू शकतं.
Kidney Disease Symptoms
esakal
किडनीचं कार्य कमी झाल्यास शरीरात टाकाऊ पदार्थ साचू शकतात. त्यामुळे सतत थकवा, अशक्तपणा किंवा ऊर्जा कमी झाल्यासारखं वाटू शकतं. मात्र या लक्षणांची इतरही अनेक कारणं असू शकतात.
Kidney Disease Symptoms
esakal
किडनीच्या आजाराच्या काही अवस्थांमध्ये त्वचा कोरडी पडणे आणि सतत खाज सुटणे अशी लक्षणं दिसू शकतात. असा त्रास वारंवार होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल.
Kidney Disease Symptoms
esakal
किडनीची कार्यक्षमता कमी झाल्यास शरीरात अतिरिक्त द्रव साचू शकतो. त्यामुळे पाय आणि घोट्यांवर सूज येऊ शकते. काही वेळा यामुळे श्वास घेण्यास त्रासही होऊ शकतो.
Kidney Disease Symptoms
esakal
चेहरा किंवा पायांची सूज, लघवीतील बदल, सततचा थकवा, त्वचेची खाज किंवा श्वास घेण्यास त्रास यापैकी लक्षणं जाणवत असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. फक्त लक्षणांवरून किडनीचा आजार निश्चित होत नाही; रक्त आणि लघवीच्या तपासण्या आवश्यक असू शकतात.
Kidney Disease Symptoms
esakal
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Liver Swelling Symptoms
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