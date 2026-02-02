केवायसी गोंधळ वाढला, महिलांची वणवण; दुरुस्ती प्रक्रिया नेमकी कशी?

सकाळ वृत्तसेवा
ऑनलाईन केवायसीतील त्रुटींमुळे अनेक महिलांची नावे थेट यादीतून वगळली गेली.
वंचित राहिलेल्या महिलांना लाभ मिळावा म्हणून केवायसी दुरुस्ती सुरू.
शहरांमध्ये लाभार्थी जास्त असल्याने केवायसी प्रक्रियेत अडथळे वाढले.
प्रशासनाने दुरुस्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सेविकांकडे सोपवली.
चुकीच्या नियोजनामुळे वेगवेगळ्या भागांतील नावे एकाच यादीत.
स्वतःच्या परिसराऐवजी दूरच्या अंगणवाडीत जावे लागत आहे.
वारंवार ये-जा करताना महिलांचा वेळ व पैसा खर्ची पडतो.
नियमित कामासोबत अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचा ताण वाढला.
चुकीची माहिती सुधारून ती पुन्हा ऑनलाईन अपलोड केली जाते.
दुरुस्ती यशस्वी झाल्यावर पात्र महिलांना योजनेचा फायदा मिळणार.
