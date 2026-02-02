केवायसी गोंधळ वाढला, महिलांची वणवण; दुरुस्ती प्रक्रिया नेमकी कशी?

सकाळ वृत्तसेवा

 एका तांत्रिक चुकीमुळे हजारो लाडक्या बहिणी अपात्र!

ऑनलाईन केवायसीतील त्रुटींमुळे अनेक महिलांची नावे थेट यादीतून वगळली गेली.

अपात्र महिलांसाठी सरकारकडून पुन्हा संध

वंचित राहिलेल्या महिलांना लाभ मिळावा म्हणून केवायसी दुरुस्ती सुरू.

शहरी भागात गोंधळ अधिक, संख्या मोठी

शहरांमध्ये लाभार्थी जास्त असल्याने केवायसी प्रक्रियेत अडथळे वाढले.

अंगणवाडी सेविकांवर केवायसीची जबाबदारी

प्रशासनाने दुरुस्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सेविकांकडे सोपवली.

एका सेविकेकडे अनेक प्रभागांची यादी

चुकीच्या नियोजनामुळे वेगवेगळ्या भागांतील नावे एकाच यादीत.

केवायसीसाठी महिलांची वणवण

स्वतःच्या परिसराऐवजी दूरच्या अंगणवाडीत जावे लागत आहे.

वेळ, प्रवास आणि खर्चाचा वाढता भार

वारंवार ये-जा करताना महिलांचा वेळ व पैसा खर्ची पडतो.

सुट्टीच्या दिवशीही सेविकांना काम

नियमित कामासोबत अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचा ताण वाढला.

आधार-बँक-मोबाईल तपासून दुरुस्ती

चुकीची माहिती सुधारून ती पुन्हा ऑनलाईन अपलोड केली जाते.

केवायसी पूर्ण होताच लाभ पुन्हा सुरू

दुरुस्ती यशस्वी झाल्यावर पात्र महिलांना योजनेचा फायदा मिळणार.

