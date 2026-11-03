पुणे जिल्ह्यातील सर्वात शेवटचं गाव, चार महिने सूर्यच दिसत नाही!

Sandip Kapde
पुणे आणि रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर सह्याद्रीच्या उंच डोंगररांगांमध्ये छोटंसं गाव वसलेलं आहे.The Last Village of Pune District
The Last Village of Pune District
esakal
हे गाव सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर असून घाट ओलांडल्यानंतर पुन्हा खोल दरीत उतरून या गावात पोहोचावे लागते.
The Last Village of Pune District
esakal
या गावात वर्षातील तब्बल चार महिने सूर्याचे दर्शन होत नाही, अशी इथली वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती आहे.
The Last Village of Pune District
esakal
पावसाळ्यात संपूर्ण गाव दाट धुक्याच्या चादरीत हरवून जाते आणि काही अंतरावरचेही स्पष्ट दिसत नाही.
The Last Village of Pune District
esakal
उंच डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या या गावात कडाक्याची थंडी आणि बोचरे वारे अनुभवायला मिळतात.
The Last Village of Pune District
esakal
मुसळधार पावसामुळे गावातील रस्ते चिखलमय होतात आणि दैनंदिन प्रवास अधिक कठीण बनतो.
The Last Village of Pune District
esakal
गावाकडे जाणारे रस्ते अतिशय खडतर असून अनेक ठिकाणी निसरडे उतार आणि धोकादायक वळणे आहेत.
The Last Village of Pune District
esakal
गावाच्या एका बाजूला सह्याद्रीचे उंच कडे तर दुसऱ्या बाजूला खोल दऱ्यांचे विहंगम दृश्य पाहायला मिळते.
The Last Village of Pune District
esakal
पावसाळ्यातील चार महिने या गावाचा बाहेरील जगाशी संपर्क तुटतो आणि गाव जवळपास एकाकी पडते.
The Last Village of Pune District
esakal
पुणे शहरापासून हे गाव साधारण ८० किलोमीटर अंतरावर असूनही भौगोलिक परिस्थितीमुळे येथे पोहोचणे सोपे नाही.
The Last Village of Pune District
esakal
घाटमाथ्यावरून खाली उतरल्यावर कोकणाच्या दिशेने जाणाऱ्या खोल दऱ्यांमध्ये या गावाची वस्ती वसलेली आहे.
The Last Village of Pune District
esakal
पावसाळ्यात गावाच्या परिसरातील शेतांमध्ये भाताची रोपे डोलू लागतात आणि हिरवाईने संपूर्ण परिसर बहरून जातो.
The Last Village of Pune District
esakal
शहरातील गोंगाटापासून दूर असलेल्या या गावात निसर्गाचा आवाज, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि धुक्याने वेढलेले डोंगर अनुभवायला मिळतात.
The Last Village of Pune District
esakal
सह्याद्रीचे उंच कडे, हिरवेगार डोंगर, खोल दऱ्या आणि ढगांमध्ये लपलेले गाव असे मनमोहक दृश्य येथे पाहायला मिळते.
The Last Village of Pune District
esakal
पुणे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर आणि रायगडच्या सीमेवर वसलेली 'डिगेवस्ती' ही दुर्गमता, निसर्गसौंदर्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थितीमुळे वेगळी ओळख निर्माण करते.
The Last Village of Pune District
esakal
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Fear and uncertainty grip a remote village in Satara as wildlife threats disrupt everyday life.
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