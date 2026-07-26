सतत मनमोकळेपणाने हसल्याने शरीरात कोणते 10 फायदे होतात?

Varsha Balhe
मनमोकळेपणाने हसणे हे फक्त आनंदाचे लक्षण नसून शरीर आणि मनासाठी नैसर्गिक औषधासारखे काम करते.
Laughing Benefits
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हसल्याने एंडॉर्फिन, डोपामाइन आणि सेरोटोनिनसारखे 'फील गुड' हार्मोन्स वाढतात, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहते.
Laughing Benefits
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हसल्यामुळे कॉर्टिसोल हा तणाव निर्माण करणारा संप्रेरक कमी होतो आणि चिंता दूर होण्यास मदत होते.
Laughing Benefits
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मनमोकळेपणाने हसल्याने शरीरातील अँटीबॉडीज आणि रोगप्रतिकारक पेशी सक्रिय होतात, त्यामुळे आजारांशी लढण्याची ताकद वाढते.
Laughing Benefits
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जोरात हसल्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये अधिक ऑक्सिजन पोहोचतो, ज्याचा फायदा हृदय आणि मेंदूला होतो.
Laughing Benefits
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हसून झाल्यानंतर शरीरातील चेहरा, मान आणि पोटाचे स्नायू सुमारे 45 मिनिटांपर्यंत रिलॅक्स राहतात.
Laughing Benefits
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हसल्यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि हृदय अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत होते.
Laughing Benefits
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सुरुवातीला रक्तदाब थोडा वाढतो, पण नंतर तो सामान्य किंवा कमी पातळीवर येतो, ज्यामुळे हृदयाला आराम मिळतो.
Laughing Benefits
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नियमित हसल्याने नैराश्य, चिंता आणि नकारात्मक विचार कमी होऊन आत्मविश्वास वाढतो.
Laughing Benefits
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सलग खूप वेळ हसल्यास पोट किंवा पाठीचे स्नायू दुखणे, थकवा किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीप्रमाणे हसण्याचाही समतोल महत्त्वाचा आहे.मनमोकळं हसणं
Laughing Benefits
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