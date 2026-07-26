सतत मनमोकळेपणाने हसल्याने शरीरात कोणते 10 फायदे होतात?

Varsha Balhe

मनमोकळं हसणं

मनमोकळेपणाने हसणे हे फक्त आनंदाचे लक्षण नसून शरीर आणि मनासाठी नैसर्गिक औषधासारखे काम करते.

Laughing Benefits

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हॅपी हार्मोन्स वाढतात

हसल्याने एंडॉर्फिन, डोपामाइन आणि सेरोटोनिनसारखे 'फील गुड' हार्मोन्स वाढतात, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहते.

Laughing Benefits

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तणाव कमी होतो

हसल्यामुळे कॉर्टिसोल हा तणाव निर्माण करणारा संप्रेरक कमी होतो आणि चिंता दूर होण्यास मदत होते.

Laughing Benefits

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रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते

मनमोकळेपणाने हसल्याने शरीरातील अँटीबॉडीज आणि रोगप्रतिकारक पेशी सक्रिय होतात, त्यामुळे आजारांशी लढण्याची ताकद वाढते.

Laughing Benefits

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ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो

जोरात हसल्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये अधिक ऑक्सिजन पोहोचतो, ज्याचा फायदा हृदय आणि मेंदूला होतो.

Laughing Benefits

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स्नायूंना आराम मिळतो

हसून झाल्यानंतर शरीरातील चेहरा, मान आणि पोटाचे स्नायू सुमारे 45 मिनिटांपर्यंत रिलॅक्स राहतात.

Laughing Benefits

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esakal

रक्ताभिसरण सुधारते

हसल्यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि हृदय अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत होते.

Laughing Benefits

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esakal

रक्तदाब नियंत्रणात राहतो

सुरुवातीला रक्तदाब थोडा वाढतो, पण नंतर तो सामान्य किंवा कमी पातळीवर येतो, ज्यामुळे हृदयाला आराम मिळतो.

Laughing Benefits

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esakal

मानसिक आरोग्य सुधारते

नियमित हसल्याने नैराश्य, चिंता आणि नकारात्मक विचार कमी होऊन आत्मविश्वास वाढतो.

Laughing Benefits

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esakal

जास्त हसण्याचाही अतिरेक टाळा

सलग खूप वेळ हसल्यास पोट किंवा पाठीचे स्नायू दुखणे, थकवा किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीप्रमाणे हसण्याचाही समतोल महत्त्वाचा आहे.मनमोकळं हसणं

Laughing Benefits

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