Lemon Seeds : लिंबू नाही त्याच्या बिया आपल्या शरिराला बळकट करतात, एवढे आहेत फायदे

Sandeep Shirguppe

लिंबाच्या बिया

लिंबू आणि त्याच्या सालीच्या आरोग्यासाठी अनेक फायदे होतात, लिंबाच्या बियांचाही आरोग्यास फायदा होतो.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल

लिंबाच्या बिया माफक प्रमाणात खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते.

व्हिटॅमिन सी

व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स मिळवणे, हृदयाचे आरोग्य सुधारणे, रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी बियांचा वापर होतो.

चयापचय

चयापचय (metabolism) सुधारणे यांसारखे फायदे लिंबाच्या बियांमुळे मिळू शकतात.

ऍस्पिरिन घटक

'या' बियांमध्ये सॅलिसिलिक ऍसिड देखील असते, जे ऍस्पिरिनचा मुख्य घटक आहे.

अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म

लिंबाच्या बियांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराचे पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

लिंबामध्ये असलेल्या घटकांमुळे उच्च रक्तदाब कमी होतो.

सॅलिसिलिक ऍसिडचा स्रोत

लिंबाच्या बियांमध्ये सॅलिसिलिक ऍसिड असते, ज्यामुळे शरीराला वेदनाशामक गुणधर्म मिळू शकतात.

