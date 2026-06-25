महाराष्ट्रातील पहिले खाटू श्याम मंदिर, काय आहे रहस्य?

Sandip Kapde

परिचय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृष्णपूरवाडी येथे उभारलेले खाटू श्याम बाबांचे मंदिर भाविकांचे नवे श्रद्धास्थान बनले आहे.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

वैशिष्ट्य

महाराष्ट्रातील पहिले खाटू श्याम मंदिर म्हणून या मंदिराची राज्यभरात विशेष ओळख निर्माण झाली आहे.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

गर्दी

दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येथे येत असून मंदिर परिसर भक्तांनी गजबजलेला असतो.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

श्रद्धा

मागितलेल्या मनोकामना पूर्ण होतात, असा विश्वास असल्याने भाविक मोठ्या श्रद्धेने येथे दर्शन घेतात.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

इतिहास

खाटू श्याम बाबा हे महाभारतातील बर्बरीक यांचे कलियुगातील रूप मानले जाते.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

भक्ती

मंदिर परिसरात भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे सतत भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळते.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

अनुभव

दर्शनानंतर सकारात्मक बदल झाल्याचे आणि इच्छा पूर्ण झाल्याचे अनेक भाविक सांगतात.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

सुविधा

भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी, वाहनतळ, प्रसाद व्यवस्था आणि नियोजित दर्शनाची सुविधा उपलब्ध आहे.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

पर्यटन

धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने हे मंदिर वेगाने लोकप्रिय होत असून दूरदूरच्या भाविकांना आकर्षित करत आहे.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

महत्त्व

श्रद्धा, भक्ती आणि आध्यात्मिक ऊर्जा यांचा संगम असलेले हे मंदिर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे धार्मिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion

|

esakal

इतिहासाचा पुनर्जन्म... शिवरायांच्या गडावरचा हरवलेला ठेवा सापडला! 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Forgotten Cannon Unearthed?

|

esakal

येथे क्लिक करा