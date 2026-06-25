महाराष्ट्रातील पहिले खाटू श्याम मंदिर, काय आहे रहस्य?

Sandip Kapde
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृष्णपूरवाडी येथे उभारलेले खाटू श्याम बाबांचे मंदिर भाविकांचे नवे श्रद्धास्थान बनले आहे.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
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महाराष्ट्रातील पहिले खाटू श्याम मंदिर म्हणून या मंदिराची राज्यभरात विशेष ओळख निर्माण झाली आहे.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येथे येत असून मंदिर परिसर भक्तांनी गजबजलेला असतो.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
मागितलेल्या मनोकामना पूर्ण होतात, असा विश्वास असल्याने भाविक मोठ्या श्रद्धेने येथे दर्शन घेतात.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
खाटू श्याम बाबा हे महाभारतातील बर्बरीक यांचे कलियुगातील रूप मानले जाते.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
मंदिर परिसरात भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे सतत भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळते.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
दर्शनानंतर सकारात्मक बदल झाल्याचे आणि इच्छा पूर्ण झाल्याचे अनेक भाविक सांगतात.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी, वाहनतळ, प्रसाद व्यवस्था आणि नियोजित दर्शनाची सुविधा उपलब्ध आहे.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने हे मंदिर वेगाने लोकप्रिय होत असून दूरदूरच्या भाविकांना आकर्षित करत आहे.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
श्रद्धा, भक्ती आणि आध्यात्मिक ऊर्जा यांचा संगम असलेले हे मंदिर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे धार्मिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
Maharashtra's First Khatu Shyam Temple: A New Hub of Faith and Devotion
esakal
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