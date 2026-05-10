थंड हवेचं स्वर्गसमान ठिकाण पाहिलंत का? धुळ्यापासून ३ तासाच्या अंतरावर

Sandip Kapde

निसर्ग

सातपुडा पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेले तोरणमाल शांतता, हिरवाई आणि थंड हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे.

Maharashtra’s Hidden Hill Paradise

|

esakal

इतिहास

तोरणा वृक्ष आणि आदिवासी संस्कृतीशी जोडलेला तोरणमालचा इतिहास आजही स्थानिक परंपरांमध्ये जिवंत आहे.

श्रद्धा

गोरखनाथ मंदिरातील महाशिवरात्री यात्रा हजारो भाविकांना आकर्षित करणारा मोठा आध्यात्मिक सोहळा ठरतो.

सरोवर

यशवंत सरोवराचे स्वच्छ पाणी, नौकाविहार आणि हिरवाई पर्यटकांना शांततेचा अनोखा अनुभव देतात.

पौराणिकता

सीता खानी हे रामायणाशी संबंधित मानले जाणारे ठिकाण असून येथे गुहा आणि निसर्गरम्य दऱ्या पाहायला मिळतात.

दृश्य

खडकी पॉइंटवरून दिसणारा सूर्योदय आणि सूर्यास्त सातपुड्याच्या सौंदर्याला अधिक खुलवतो.

कमळे

लोटस लेकमध्ये फुललेली कमळे आणि शांत पाणी छायाचित्रकारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरते.

अध्यात्म

मच्छिंद्रनाथ गुहा ध्यान, साधना आणि शांततेचा अनुभव घेण्यासाठी उत्तम ठिकाण मानली जाते.

साहस

सातपुडा व्ह्यू पॉइंटवरील ट्रेकिंग आणि विहंगम दृश्ये साहसी पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतात.

शांतता

नागार्जुन पॉइंट गर्दीपासून दूर निवांत वातावरण आणि दऱ्यांचे सुंदर दृश्य देतो.

वनराई

तोरणमालच्या जंगलांमध्ये विविध पक्षी, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचा समृद्ध खजिना पाहायला मिळतो.

प्रवास

रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने जोडलेले तोरणमाल निसर्गप्रेमींसाठी सहज पोहोचण्याजोगे थंड हवेचे ठिकाण आहे.

नाशिकपासून फक्त २ तासांवर लपलंय महाराष्ट्राचं ‘सीक्रेट हिल स्टेशन’, पर्यटकांना लावतंय वेड

