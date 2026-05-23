Traffic Rules: महाराष्ट्रात वाहतुकीचे नियम मोडले तर किती दंड?

दोनचाकी वाहनावर तीन जण बसून प्रवास करताना पकडल्यास थेट ₹1,000 दंड भरावा लागू लागतो.
Driving Licence शिवाय वाहन चालवल्यास ₹5,000 दंड भरावा लागू शकतो. तसेच वाहनाचा इन्शुरेंस नसल्यास ₹2,000 दंड आकारला जाऊ शकतो.
हेल्मेटशिवाय वाहन चालवल्यास ₹1,000 दंड आकारला जातो.
वाहनावर नंबर प्लेट नसल्यास पहिल्यांदा ₹500 दंड भरावा लागू शकतो. पुन्हा तीच चूक केल्यास दंड थेट ₹1,500 पर्यंत जाऊ शकतो.
नो पार्किंग झोनमध्ये वाहन उभे केल्यास पहिल्या वेळी ₹500 तर पुन्हा नियम मोडल्यास ₹1,500 दंड आकारला जाऊ शकतो.
ट्रॅफिक सिग्नल तोडल्यास पहिल्या वेळी ₹5,000 आणि पुन्हा तीच चूक केल्यास ₹10,000 दंड भरावा लागू शकतो.
वाहन चालवताना मोबाइल वापरताना पकडल्यास पहिल्या वेळी ₹5,000 आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास ₹10,000 दंड लागू शकतो.
दारू पिऊन वाहन चालवल्यास थेट ₹10,000 दंड आकारला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो.
