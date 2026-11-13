वय कमी, पण कामगिरी मात्र दमदार! ODI पदार्पणातच ५ विकेट्स घेणारे युवा गोलंदाज

Pranali Kodre
इंग्लंडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला सुरूवात झाली असून १३ नोव्हेंबरला झालेल्या पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला आहे.
Mahli Beardman
Sakal
ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात पदार्पण करणाऱ्या महली बिअर्डमनने ७.४ षटकात २४ धावांत ६ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला. यावेळी बिअर्डमनचं वय २१ वर्षे ७४ दिवस इतके होते.
Mahli Beardman
Sakal
त्यामुळे बिअर्डमन वनडे पदार्पणात ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारा पाचव्या क्रमांकाचा युवा गोलंदाज ठरला आहे.
Mahli Beardman
Sakal
श्रीलंकेच्या चरिता बुद्धिता याने २१ वर्षे ६५ दिवस वय असताना २००१ मध्ये शारजात झिम्बाब्वेविरुद्ध पदार्पणाच्या सामन्यात ५ विकेट्स हॉल घेतले होते.
Charitha Buddhika
Sakal
दक्षिण आफ्रिकेच्या कागिसो रबाडाने पदार्पणाच्या वनडेत बांगलादेशविरुद्ध मिरपूरला २०१५ मध्ये ५ विकेट्स हॉल घेतले होते. त्यावेळी त्याचे वय २० वर्षे ४६ दिवस होते.
Kagiso Rabada
Sakal
बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमानने भारताविरुद्ध २०१५ मध्ये पदार्पणात मिरपूरला ५ विकेट्स हॉल घेतले होते. त्यावेळी त्याचे वय १९ वर्षे २८५ दिवस होते.
Mustafizur Rahman
Sakal
पहिल्या क्रमांकावर बांगलादेशचा तस्किन अहमद असून त्याने २०१४ मध्ये मिरपूरला भारताविरुद्ध पदार्पण करताना ५ विकेट्स हॉल घेतले होते, त्यावेळी त्याचे वय १९ वर्षे ७५ दिवस होते.
Taskin Ahmed
Sakal
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Hardik Pandya IPL Income
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