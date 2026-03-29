ट्रक ड्रायव्हरच्या मुलाची आयपीएलमध्ये एंट्री! RCB चा कोण आहे मंगेश यादव?

सकाळ डिजिटल टीम

आरसीबी

IPL 2026 च्या लिलावात आरसीबीने २३ वर्षीय मंगेश यादवला ₹५.२ कोटींना खरेदी करून सर्वांना चकित केले. एका रात्रीत एका ट्रक ड्रायव्हरच्या मुलाचे नशीब पालटले.

Mangesh Yadav

|

esakal

कोण आहे मंगेश यादव?

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा (बोरगाव) येथील रहिवासी. मंगेश एक भेदक डावखुरा वेगवान गोलंदाज आहे, ज्याचा वेग फलंदाजांच्या दांड्या गुल करतो.

Mangesh Yadav

|

esakal

संघर्ष

वडील राम अवध यादव एक साधे ट्रक ड्रायव्हर. मुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी पहाटे ३ वाजता उठून जीव धोक्यात घालून रस्ते तुडवले आणि अपमान सोसले.

Mangesh Yadav

|

esakal

भाड्याचं घर

एका छोट्या भाड्याच्या खोलीत राहून मंगेशने क्रिकेटचे धडे गिरवले. पोटाला चिमटा घेऊन आणि कर्ज काढून वडिलांनी मंगेशच्या हातात चेंडू कायम ठेवला.

Mangesh Yadav

|

esakal

टेनिस बॉल ते आयपीएल

सुरुवातीला खर्च भागवण्यासाठी मंगेश टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायचा. प्रशिक्षक फूलचंद शर्मा यांनी त्याचे टॅलेंट ओळखून त्याला विनामूल्य प्रशिक्षण आणि राहण्याची सोय करून दिली.

Mangesh Yadav

|

esakal

आरसीबीचा 'हुकमी एक्का'

यश दयालच्या जागी आरसीबीने मंगेशवर मोठा विश्वास दाखवला आहे. त्याची 'स्विंग' आणि 'अचूकता' हीच आरसीबीसाठी जमेची बाजू ठरणार आहे.

Mangesh Yadav

|

esakal

जिद्द

"परिस्थिती आडवी येते, पण जिद्द असेल तर शून्यातून विश्व निर्माण करता येते," हे मंगेश यादवने जगाला दाखवून दिले.

Mangesh Yadav

|

esakal

MS Dhoni ची माघार अन् CSK च्या इतिहासात कधी न घडणारी घटना घडली

