लग्नाआधी पार्टनरच्या ‘या’ ६ गोष्टी दिसल्या तर सावधान! नातं ठरू शकतं धोकादायक

Varsha Balhe

लग्न

लग्न हा आयुष्यातील मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे केवळ प्रेम किंवा आकर्षण पाहण्यापेक्षा समोरच्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि वागणूक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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आदर न करणारी व्यक्ती

तुमच्या मतांचा, भावनांचा किंवा कुटुंबाचा सतत अपमान करणारी व्यक्ती भविष्यातही तुम्हाला भावनिक त्रास देऊ शकते.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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अतिशय संशयी आणि नियंत्रक स्वभाव

तुमचा फोन तपासणे, कोणाशी बोलता यावर लक्ष ठेवणे किंवा प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब मागणे हे नात्यातील अस्वस्थ संकेत ठरू शकतात.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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सतत रागावणारी व्यक्ती

छोट्या गोष्टींवर मोठा राग, अपमानास्पद भाषा किंवा धमकावण्याची सवय असेल तर लग्नाआधी या वागणुकीकडे गांभीर्याने पाहा.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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esakal

चूक कधीच मान्य न करणारी व्यक्ती

प्रत्येक समस्येसाठी दुसऱ्यालाच दोष देणं आणि स्वतःची चूक स्वीकारण्यास नकार देणं नात्यात सतत संघर्ष निर्माण करू शकतं.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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esakal

अतिशय स्वार्थी व्यक्ती

ज्याला फक्त स्वतःच्या इच्छा आणि गरजा महत्त्वाच्या वाटतात, अशा व्यक्तीसोबत नात्यात समतोल राखणं कठीण होऊ शकतं.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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esakal

व्यसन किंवा आर्थिक गैरजबाबदारी

दारू, जुगार किंवा इतर गंभीर व्यसनं तसेच पैशांबाबत सतत गैरजबाबदार वर्तन असेल तर लग्नाआधी याचा नक्की विचार करा.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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संवाद

लग्नात प्रेमासोबत आदर, विश्वास, संवाद आणि सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची असते. त्यामुळे निर्णय घेण्याआधी व्यक्तीचा स्वभाव नीट समजून घ्या.

6 RED FLAGS YOU SHOULD NEVER IGNORE BEFORE MARRIAGE

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