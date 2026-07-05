E85 पेट्रोलवर WagonR Flex Fuelने किती दिलं मायलेज? टेस्ट ड्राइव्हनंतर समोर आली माहिती

सूरज यादव
भारतात ई२० नंतर ई८५ फ्युएलच्या वापराला प्रोत्साहन केंद्र सरकारकडून दिलं जात आहे. दरम्यान, मारुती सुझुकीने WagonR Flex Fuel लाँच केलीय.
WagonR BioFlex
देशातील पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार असलेल्या वॅगनआर बायोफ्लेक्सच्या मायलेजबाबत मोठी माहिती समोर आलीय.
WagonR BioFlex
ई८५ इंधनावर चालणारी ही कार रेग्युलर मॉडेलपेक्षा ७४ हजार रुपयांनी महाग आहे. या कारची टेस्टिंग केल्यानंतर आश्चर्यचकित करणारं मायलेज समोर आलं.
WagonR BioFlex
ई८५ फ्युएल हे नियमित पेट्रोलपेक्षा २० रुपयांनी स्वस्त आहे. दिल्लीत याचा दर ८२.१२ रुपये प्रति लीटर इतका आहे.
WagonR BioFlex
टेस्ट ड्राइव्हवेळी कारचं मायलेज ११.८ किमी प्रती लिटर इतकं होतं. दिल्लीच्या वाहतूक कोंडीत याची टेस्ट घेतली गेली.
WagonR BioFlex
वॅगनआर बायोफ्लेक्स कारची एक्स शोरूम किंमत ७ लाख २४ हजार इतकी आहे. पेट्रोलच्या टॉप व्हेरिअंटपेक्षा ७४ हजारांनी जास्त आहे.
WagonR BioFlex
बायोफ्लेक्स वॅगनआर लाँच झाल्यापासून २९ जूनपर्यंत या गाडीच्या फक्त ३ युनिटची नोंदणी झाली असल्याचंही समोर आलंय.
WagonR BioFlex
देशात सध्या काही ठिकाणीच ई८५ फ्युएल पंप सुरू करण्यात आले आहेत. हळू हळू पंप स्टेशन्स वाढवले जातील.
WagonR BioFlex
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