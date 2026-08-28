आठवड्यातून २ वेळा मसूर डाळ खा; शरीराला मिळतील ‘हे’ फायदे!

Varsha Balhe

मसूर डाळ

मसूर डाळ ही चविष्ट आणि पौष्टिक डाळ आहे. रोजच्या आहारात योग्य प्रमाणात तिचा समावेश केल्यास शरीराला प्रथिने, फायबर आणि इतर पोषक घटक मिळतात. आठवड्यातून दोनदा मसूर डाळ खाल्ल्याने आरोग्यासाठी कोणते फायदे मिळू शकतात? जाणून घेऊया...

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प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

मसूर डाळीत चांगल्या प्रमाणात प्रथिने असतात. विशेषतः शाकाहारी आहार घेणाऱ्यांसाठी ती प्रथिनांचा चांगला स्रोत ठरू शकते. प्रथिने स्नायूंच्या वाढीसाठी आणि शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी महत्त्वाची असतात.

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फायबर

मसूर डाळीत फायबर मुबलक प्रमाणात असतं. त्यामुळे जेवल्यानंतर पोट बराच वेळ भरल्यासारखं वाटू शकतं. यामुळे वारंवार भूक लागणं कमी होण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

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पचन

मसूर डाळीतील फायबर पचनक्रियेसाठी उपयुक्त ठरू शकतं. आहारात पुरेसं फायबर असल्यास बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी करण्यास मदत होते. मात्र काही लोकांना डाळी खाल्ल्यानंतर गॅस किंवा पोटफुगी होऊ शकते.

MASOOR DAL

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हृदय

मसूर डाळीत फोलेट, मॅग्नेशियम आणि फायबर यांसारखे पोषक घटक असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचं सेवन केल्यास हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदा होऊ शकतो.

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रक्तातील साखरेसाठीही चांगली

मसूर डाळीमध्ये प्रथिने आणि फायबर असल्यामुळे ती रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे संतुलित आहारात डाळींचा समावेश रक्तातील साखर नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

MASOOR DAL

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त्वचा

मसूर डाळीत विविध जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे पोषक घटक त्वचेच्या आरोग्यासाठीही उपयोगी ठरू शकतात. त्यामुळे मसूर डाळीचा संतुलित आहारात समावेश करणं फायदेशीर ठरू शकतं.

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esakal

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