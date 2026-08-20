मोबाईल पाहत झोपण्याची सवय? डोळे आणि झोपेवर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

Varsha Balhe

सवय

रात्री झोपण्यापूर्वी बराच वेळ मोबाईल पाहण्याची सवय असेल तर त्याचा परिणाम डोळ्यांवर आणि झोपेच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. स्क्रीनकडे सतत पाहिल्याने डोळ्यांवर ताण, कोरडेपणा आणि डोकेदुखी जाणवू शकते.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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मोबाईल वापरताना

मोबाईल वापरताना आपण कमी वेळा पापण्या मिचकावतो. त्यामुळे डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा, जळजळ, खाज किंवा थकवा जाणवू शकतो.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

ताण

रात्री अंधारात किंवा कमी प्रकाशात स्क्रीन पाहिल्याने डोळ्यांवरील ताण आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे डोळे थकणे आणि डोकेदुखीसारख्या समस्या जाणवू शकतात.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

परिणाम

झोपण्यापूर्वी स्क्रीन वापरल्याने झोपेच्या वेळेवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः स्क्रीनमधील प्रकाशामुळे शरीराच्या नैसर्गिक झोप-जागरण चक्रावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

झोपेची गुणवत्ता

मोबाईल पाहत राहिल्याने झोपायला उशीर होऊ शकतो आणि झोपेची गुणवत्ता कमी होऊ शकते. त्यामुळे सकाळी उठल्यावर थकवा, आळस किंवा फ्रेश न वाटण्याचा अनुभव येऊ शकतो.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

थकवा

झोप पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या दिवशी चिडचिड, एकाग्रता कमी होणे आणि मानसिक थकवा जाणवू शकतो. त्यामुळे झोपण्याआधी स्क्रीन टाइम कमी करणं फायदेशीर ठरू शकतं.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

ब्रेक

रात्री मोबाईल पाहण्याची सवय कमी करण्यासाठी झोपण्याच्या किमान काही वेळ आधी स्क्रीनपासून ब्रेक घेण्याचा प्रयत्न करा. सतत डोळ्यांचा त्रास, दृष्टीत बदल किंवा झोपेची समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

MOBILE PHONE BEFORE BED

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esakal

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