मनी प्लांटची वेल जमिनीवर पसरतेय? वास्तुशास्त्रानुसार होऊ शकतात ‘हे’ 3 नुकसान

Varsha Balhe

मनी प्लांट

वास्तुशास्त्रात मनी प्लांटला विशेष महत्त्व दिले जाते. मान्यतेनुसार मनी प्लांटची वेल जमिनीला टेकू देऊ नये. वेल खाली येत असल्यास तिला आधार देऊन वरच्या दिशेने वाढवणे शुभ मानले जाते.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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पैसा

वास्तु मान्यतेनुसार मनी प्लांटची वेल जमिनीला टेकल्यास घरातील अनावश्यक खर्च वाढू शकतात. त्यामुळे पैशांची बचत करण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे मानले जाते.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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प्रगती

जमिनीवर पसरलेली मनी प्लांटची वेल शुभ मानली जात नाही. वास्तुशास्त्रानुसार यामुळे नोकरी, व्यवसाय आणि प्रमोशनशी संबंधित कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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क्लेश

मनी प्लांटची वेल जमिनीवर पसरल्याने घरातील वातावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो, अशी वास्तु मान्यता आहे. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद आणि मनमुटाव वाढू शकतो.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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दिशा

वास्तुशास्त्रानुसार मनी प्लांट दक्षिण-पूर्व दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. या दिशेला आग्नेय दिशा असेही म्हणतात.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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आधार

मनी प्लांटची वेल खाली येत असेल तर तिला दोरी, स्टँड किंवा इतर आधार देऊन वरच्या दिशेने वाढवावी. यामुळे वेल व्यवस्थित वाढण्यासही मदत होते.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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esakal

स्वच्छता

मनी प्लांटची पाने सुकली असतील तर ती वेळेवर काढून टाकावीत. तसेच झाडाच्या आजूबाजूला कोणत्याही प्रकारची घाण साचू देऊ नये, असे वास्तु मान्यतेनुसार सांगितले जाते.

MONEY PLANT VASTU TIPS

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