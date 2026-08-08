जेवणानंतर लगेच पाणी प्यावे की नाही? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Varsha Balhe
जेवण झाल्यानंतर पाणी प्यावे की थांबावे, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो. चला जाणून घेऊया याबाबत तज्ज्ञांचे मत आणि योग्य पद्धत.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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जेवणानंतर लगेच मोठ्या प्रमाणात पाणी पिण्याऐवजी तहान असेल तर थोडे पाणी घ्या. शरीराला हायड्रेटेड ठेवणे मात्र महत्त्वाचे आहे.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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जेवणानंतर लगेच भरपूर पाणी प्यायल्याने पचन बिघडते किंवा पाचक रस पातळ होतात, असा दावा केला जातो. मात्र याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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काही लोकांना जेवणानंतर जास्त पाणी प्यायल्यावर पोट फुगणे किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिक्रिया वेगळी असते.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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हो! जेवताना किंवा जेवणानंतर तहान लागल्यास काही घोट पाणी पिणे सामान्यतः ठीक आहे. पाणी पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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जेवणानंतर अतिथंड पाणी प्यायल्याने पचन बिघडते, याचा ठोस पुरावा नाही. मात्र थंड पाण्यामुळे त्रास होत असेल तर सामान्य तापमानाचे पाणी घेऊ शकता.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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जेवणाआधी, जेवताना किंवा जेवणानंतर तहान आणि शरीराच्या गरजेनुसार पाणी प्या. पाणी पिण्यासाठी ठरावीक ३०-४५ मिनिटे थांबणे प्रत्येकासाठी आवश्यक नाही.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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पाणी शरीरासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जेवणानंतर पाणी पूर्णपणे टाळण्याऐवजी शरीराच्या गरजेनुसार योग्य प्रमाणात पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे.
Should You Drink Water Immediately After Meals?
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Why Can Camels Survive Without Water for Days?
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