सकाळी Alarm Snooze केल्यामुळे मेंदू आणि शरीरावर होतात 'हे' परिणाम

Vinod Dengale
सकाळी आपला अलार्म वाजल्यानंतर अनेकजण 'Snooze' बटन दाबून पुन्हा काही मिनिटे झोपतात.
Alarm
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मात्र Alarm Snooze करण्याची सवय मेंदू आणि शरीरावर परिणाम करणारी ठरू शकते
Alarm Snooze
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Snooze मुळे REM (Rapid Eye Movement) झोप वारंवार खंडित होऊ शकते. REM झोप ही मेंदू आणि शरीराच्या पुनर्बांधणीसाठी महत्त्वाची असते.
Sleep Impact
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मात्र वारंवार जाग येऊन Alarm Snooze केल्यामुळे मेंदूला पुन्हा पुन्हा जागे होण्याचा अनुभव येतो.
Brain
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यामुळे रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोकेही काही काळ वाढू शकतात. तसेच सकाळी उठल्यानंतर सुस्ती, थकवा आणि पूर्णपणे जागे होण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.
Tiredness
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तसेच रोज अनेक वेळा Snooze दाबण्याची गरज भासत असेल, तर ती अपुरी झोप (स्लीप ॲपनिया) किंवा झोपेच्या विकाराचे लक्षण असू शकते.
Sleep Apnea
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संशोधनानुसार Snooze वापरणाऱ्यांमध्ये उशिरा झोपणारे आणि तरुणांचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र याचा सर्वांवर सारखाच परिणाम होतो, असे निश्चित नाही.
Snooze
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तज्ज्ञांच्या मते, शक्य असल्यास Snooze वर अवलंबून न राहता पुरेशी झोप घेणे आणि अलार्म वाजल्यानंतर एकदाच उठण्याची सवय लावा.
Snooze good or bad
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