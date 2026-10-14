पृथ्वीवरील सर्वात रहस्यमय आणि धोकादायक बेटे! जिथे जाणे म्हणजे मृत्यू, जाणून घ्या काय आहे रहस्य !

विनयन वाघमारे
ब्राझीलमधील 'इल्हा दा क्वेइमाडा ग्रांदे' हे बेट जगातील सर्वात घातक 'गोल्डन लान्सहेड व्हायपर' सापांचे घर आहे. या सापांचे विष मानवी मांस वितळवू शकते, म्हणूनच येथे जाण्यावर बंदी आहे.
अंदमानमधील या बेटावर राहणारे सेंटिनेलीज लोक बाहेरील जगाला स्वतःचा शत्रू मानतात. येथे पाय ठेवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर ते थेट विषारी बाणांचा वर्षाव करतात.
इटलीच्या या बेटावर प्लेगच्या साथीच्या काळात हजारो लोकांना जिवंत जाळण्यात आले होते. या बेटाची माती आजही मानवी अवशेषांनी भरलेली असून ते जगातील सर्वात भयानक भूतिया ठिकाण मानले जाते.
मेक्सिकोमधील या बेटावर झाडांना शेकडो तुटलेल्या, डोळे नसलेल्या बाहुल्या टांगलेल्या आहेत. एका मृत मुलीच्या आत्म्याला शांत करण्यासाठी ही प्रथा सुरू झाली, पण आजही रात्री या बाहुल्या हालचाल करतात अशी समजूत आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानी सैनिकांवर हजारो खारट पाण्याच्या मगरींनी हल्ला करून शेकडोंना ठार केले होते. 'गिनीज बुक'ने या घटनेची नोंद इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्राण्यांच्या हल्ल्यात केली आहे.
या ज्वालामुखी बेटावर जमिनीतून सतत विषारी सल्फर वायू उत्सर्जित होतो. येथील नागरिकांना आणि संशोधकांना स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी २४ तास गॅस मास्क घालूनच राहावे लागते.
तंत्रज्ञानाच्या युगातही ही बेटे मानवासाठी अभेद्य राहिली आहेत. निसर्गाचे असे भयानक आणि अनाकलनीय रूप आपल्याला थक्क करून सोडते!
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