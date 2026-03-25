Dangerous Highways India : भारतातील हे 5 महामार्ग सर्वात धोकादायक; दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू

अपघाताची संख्या धक्कादायक

भारतात दरवर्षी सुमारे 4.8 लाख रस्ते अपघात आणि 1.8 लाख मृत्यू होतात.

श्रीनगर ते कन्याकुमारी मार्ग

नॅशनल हायवे ४४ हा देशातील सर्वात लांब आणि अपघातप्रवण महामार्ग आहे. श्रीनगर ते कन्याकुमारी असा हा मार्ग आहे.

मुंबई -पुणे मार्ग

Mumbai–Pune Expressway वर अतिवेग आणि घाटातील वळणांमुळे वारंवार अपघात होतात.

National Highway 48

दिल्लीला चेन्नईशी जोडणारा National Highway 48 हा देशातील अत्यंत व्यस्त आणि धोकादायक मार्गांपैकी एक आहे.

National Highway 4

मुंबई, पुणे, बंगळूर आणि चेन्नईला जोडणारा National Highway 4 वर जड वाहनांच्या मोठ्या वाहतुकीमुळे अपघात वाढले आहेत.

दिल्ली ते कोलकाता रस्ता

दिल्ली ते कोलकाता जोडणाऱ्या महामार्गावर अनेक धोकादायक ‘ब्लॅक स्पॉट’ आहेत.

विशेष उपाययोजना

अपघातप्रवण ठिकाणे कमी करण्यासाठी सरकारकडून विशेष उपाययोजना सुरू आहेत.

