एका गाण्यासाठी खर्च झाले तब्बल 100 कोटी! भारतीय सिनेमातील सर्वात महागडी गाणी कोणती?

Vinod Dengale

गाण्यांच्या सेटवर मोठा खर्च

बॉलिवूडपासून साऊथ सिनेमापर्यंत अनेक चित्रपटांमध्ये गाण्यांसाठी भव्य सेट, आकर्षक वेशभूषा, अत्याधुनिक व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

प्यार किया तो डरना क्या – मुगल-ए-आझम (1960)

मधुबालावर चित्रित झालेले हे गाणे भव्य ‘शीश महाल’ सेटवर शूट करण्यात आले होते. यासाठी सुमारे 1 कोटी रुपये (आजच्या मूल्यानुसार 100 कोटी) खर्च केले होते.

रोबोट 2.0 गाणे - (2018)

गाण्यासाठी 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. दिग्दर्शक शंकर यांच्या या चित्रपटात गाण्यासाठी आधुनिक VFX आणि खास कॉस्च्युम्स सेट वापरण्यात आले.

झिंदा बंदा – जवान (2023)

शाहरुख खानच्या ‘जवान’ चित्रपटातील या गाण्यासाठी 15 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

घूमर – पद्मावत (2018)

पद्मावत या राजेशाही चित्रपटातील घूमर गाण्यासाठी सुमारे 12 कोटी रुपये खर्च केला गेला.

राम चाहे लीला – रामलीला (2013)

रामलीला चित्रपटातील या गाण्यासाठी सुमारे 6 कोटी रुपये खर्च केला होता.

पार्टी ऑल नाईट – बॉस (2013)

अक्षय कुमार आणि सोनाक्षी सिन्हा यांच्या या गाण्यासाठी 6 कोटी रुपये खर्च केला होता.

मलंग – धूम 3 (2013)

आमिर खान आणि कॅटरीना कैफ यांच्या या सर्कस थीमवर आधारित गाण्यावर सुमारे 5 कोटी रुपये खर्च झाला होता.

