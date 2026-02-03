विराट-रोहित T20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या टॉप-५ फलंदाजांमध्ये

Pranali Kodre
टी२० क्रिकेट म्हटलं की सर्वांना सर्वात आधी आठवते ती स्फोटक फलंदाजी. आगामी टी२० वर्ल्ड कपमध्येही अशी चौकार-षटकारांची आतिषबाजी पाहाण्यास चाहते उत्सुक असतील.
Most Sixes in T20 World Cup
२०२६ मध्ये होणारे टी२० वर्ल्ड कपचे १० वे पर्व आहे. आता आपण आत्तापर्यंत झालेल्या ९ पर्वांमध्ये मिळून सर्वाधिक षटकार कोणी मारले आहेत, हे जाणून घेऊ.
Rohit Sharma
भारताचा दिग्गज अष्टपैलू युवराज सिंगने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३१ सामने खेळताना ३३ षटकार मारले आहेत.
Yuvraj Singh
विराट कोहली या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३५ सामने खेळले असून ३५ षटकार मारले आहेत.
Virat Kohli
ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४१ सामने खेळले असून ४० षटकार मारले आहेत.
David Warner
इंग्लंडच्या जॉस बटलरने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३५ सामन्यांमध्ये ४३ षटकार मारले आहेत.
Jos Buttler
भारताच्या रोहित शर्माने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४७ सामने खेळले असून ५० षटकार मारले आहेत.
Rohit Sharma
वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारले आहेत. त्याने ३३ सामन्यांत ६३ षटकार मारले आहेत.
Chris Gayle
Virat Kohli - Rohit Sharma
