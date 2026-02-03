विराट-रोहित T20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या टॉप-५ फलंदाजांमध्ये

Pranali Kodre

टी२० वर्ल्ड कप

टी२० क्रिकेट म्हटलं की सर्वांना सर्वात आधी आठवते ती स्फोटक फलंदाजी. आगामी टी२० वर्ल्ड कपमध्येही अशी चौकार-षटकारांची आतिषबाजी पाहाण्यास चाहते उत्सुक असतील.

Most Sixes in T20 World Cup

|

Sakal

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार

२०२६ मध्ये होणारे टी२० वर्ल्ड कपचे १० वे पर्व आहे. आता आपण आत्तापर्यंत झालेल्या ९ पर्वांमध्ये मिळून सर्वाधिक षटकार कोणी मारले आहेत, हे जाणून घेऊ.

Rohit Sharma

|

Sakal

६. युवराज सिंग

भारताचा दिग्गज अष्टपैलू युवराज सिंगने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३१ सामने खेळताना ३३ षटकार मारले आहेत.

Yuvraj Singh

|

Sakal

५. विराट कोहली

विराट कोहली या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३५ सामने खेळले असून ३५ षटकार मारले आहेत.

Virat Kohli

|

Sakal

४. डेव्हिड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४१ सामने खेळले असून ४० षटकार मारले आहेत.

David Warner

|

Sakal

३. जॉस बटलर

इंग्लंडच्या जॉस बटलरने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३५ सामन्यांमध्ये ४३ षटकार मारले आहेत.

Jos Buttler

|

Sakal

२. रोहित शर्मा

भारताच्या रोहित शर्माने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४७ सामने खेळले असून ५० षटकार मारले आहेत.

Rohit Sharma

|

Sakal

१. ख्रिस गेल

वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारले आहेत. त्याने ३३ सामन्यांत ६३ षटकार मारले आहेत.

Chris Gayle

|

Sakal

