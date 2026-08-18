MS Dhoni करतोय 'कडकनाथ'चा बिझनेस! या कोंबडीत असं काय आहे खास?

Shubham Banubakode

कडकनाथ चिकन

सामान्य चिकनच्या तुलनेत कडकनाथची किंमत जास्त असते. यामागे तिची दुर्मिळ जात, कमी उत्पादन आणि वाढीसाठी लागणारा अधिक वेळ ही कारणं आहेत.

Why is Kadaknath chicken expensive

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वैशिष्ट्य

कडकनाथचं मांस, हाडं आणि काही भाग काळसर दिसतात. शरीरात असलेल्या मेलॅनिनमुळे तिचा हा वेगळा रंग तयार होतो.

Why is Kadaknath chicken expensive

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esakal

प्रोटीनचं प्रमाण

कडकनाथच्या मांसात प्रोटीन मुबलक असतं. त्यामुळे प्रोटीनचा आहारातून पुरवठा करणाऱ्या फिटनेसप्रेमींमध्ये या चिकनला विशेष पसंती मिळते.

Why is Kadaknath chicken expensive

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esakal

चरबी

कडकनाथच्या मांसात चरबीचं प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे आहाराकडे लक्ष देणारे लोक त्याला पर्याय म्हणून पाहतात.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

इतर पोषक घटक

या चिकनमध्ये लोहासह विविध पोषक घटक आढळतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्याचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळू शकतं.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

वाढती क्रेझ

जास्त प्रोटीन आणि तुलनेने कमी चरबीमुळे जिम करणारे, खेळाडू आणि फिटनेसवर लक्ष देणारे लोक कडकनाथला पसंती देतात.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

मागणी

कडकनाथचं चिकन आता केवळ गावाकडेच नाही, तर मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या मेन्यूमध्येही दिसू लागलं आहे.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

किंमत का वाढते?

कडकनाथला बाजारात आणण्यासाठी साधारण सहा ते आठ महिने लागतात. त्यामुळे खाद्य, देखभाल आणि वेळेचा खर्च वाढतो आणि किंमतही वाढते.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

धोनीही विकतो कडकनाथ

भारताचा माजी क्रिकेटपटू एमएस धोनी कडकनाथ कोंबड्यांचा व्यवसाय करतो. त्यासाठी मध्य प्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्यातून पिल्ले मागवली जातात.

Why is Kadaknath chicken expensive

|

esakal

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