पुरुषांच्या लैंगिक आरोग्यासाठी डाळिंब किती फायदेशीर?

Shubham Banubakode

रक्ताभिसरण

डाळिंब चविष्ट असण्यासोबत अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेलं फळ आहे. त्यामुळे शरीराचं एकंदर आरोग्य आणि रक्ताभिसरण चांगलं ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

pomegranate benefits for male sexual health

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esakal

टेस्टोस्टेरॉनसाठी फायदेशीर?

काही संशोधनात डाळिंबाचा रस घेतल्यानंतर टेस्टोस्टेरॉनमध्ये वाढ झाल्याचं दिसलं आहे. मात्र याबाबत अजून मोठ्या अभ्यासांची गरज आहे.

pomegranate benefits for male sexual health

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esakal

सेक्स ड्राइव्हवर परिणाम

शरीरातील रक्तप्रवाह आणि एकंदर आरोग्य सुधारल्यास लैंगिक इच्छा आणि मूडवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असं काही संशोधनातून सूचित होतं.

pomegranate benefits for male sexual health

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esakal

इरेक्शनसाठी मदत?

इरेक्टाइल डिसफंक्शनमध्ये रक्तप्रवाहाची भूमिका महत्त्वाची असते. डाळिंबातील अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

pomegranate benefits for male sexual health

|

esakal

रक्तदाबावरही लक्ष

काही संशोधनानुसार डाळिंबाचा रस रक्तदाब कमी करण्यास मदत करू शकतो. मात्र औषधं घेत असाल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.

pomegranate benefits for male sexual health

|

esakal

हृदयाचं आरोग्य

डाळिंबातील पॉलीफेनॉल आणि इतर अँटिऑक्सिडंट्स हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात, त्यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा मिळू शकतो.

pomegranate benefits for male sexual health

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esakal

वजन नियंत्रणात मदत?

डाळिंबातील पॉलीफेनॉल आणि फायबरमुळे पोट भरल्यासारखं वाटू शकतं. त्यामुळे संतुलित आहारासोबत वजन नियंत्रणात मदत होऊ शकते.

pomegranate benefits for male sexual health

|

esakal

रोज डाळिंब खावं का?

डाळिंब आहारात नक्कीच घेता येईल; पण ते लैंगिक समस्यांवर थेट उपचार नाही. त्रास कायम असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

pomegranate benefits for male sexual health

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esakal

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