धोनी पुढच्यावर्षी IPL मध्ये खेळला, तर घडवणार इतिहास

Pranali Kodre

आयपीएल २०२६

आयपीएल २०२६ स्पर्धा अखेरच्या टप्प्याकडे झुकत आहे.

चेपॉक स्टेडियमवर अखेरचा सामना

चेन्नई सुपर किंग्सने नुकतेच घरच्या मैदानात चेपॉक स्टेडियमवर अखेरचा सामना सनरायझर्स हैदराबाद संघाविरुद्ध खेळला.

धोनीच्या पुनरागमनाची प्रतिक्षा

या हंगामात अद्याप चेन्नईचा दिग्गज एमएस धोनी एकही सामना खेळलेला नाही, पण तो चेपॉकवरील शेवटच्या सामन्यात दिसेल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती.

निवृत्तीची चर्चा

आयपीएल २०२६ हा धोनीचा अखेरचा हंगाम असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे तो चेन्नईतील सामन्यानंतर निवृत्ती घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

मैदानात हजर

मात्र तो हैदराबाविरुद्धच्या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये आला, मात्र प्लेइंग इलेव्हनचा तो भाग नव्हता.

आभार

पण चेन्नईने पराभव स्वीकारल्यानंतरही शेवटच्या सामन्यात घरच्या प्रेक्षकांचे जेव्हा आभार मानले तेव्हा तो संघासोबत उपस्थित होता.

पुढच्या वर्षी खेळणार?

दरम्यान, धोनी ४४ वर्षांचा असून ७ जुलै २०२६ रोजी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण करेल. त्यामुळे आता त्याने जर पुढच्या वर्षीही आयपीएलमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याच्या नावावर एक विक्रम होऊ शकतो.

२०२७ आयपीएल खेळला तर...

धोनी जर २०२७ आयपीएलमध्ये खेळला, तर तो आयपीएलमध्ये खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल.

ब्रॅड हॉज

सध्या हा विक्रम ब्रॅड हॉजच्या नावावर असून तो कोलकाता नाईट रायडर्सकडून ४५ वर्षे ९२ दिवस वय असताना आयपीएलमध्ये खेळला होता.

