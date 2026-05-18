IPL 2026: सलग ६ पराभव! पंजाब किंग्सचं आव्हान खरंच संपलं?

Pranali Kodre
IPL 2026 ची दिमाखात सुरुवात
आयपीएल २०२६ स्पर्धेची कोणी जर दिमाखात सुरुवात केली असेल, तर ती पंजाब किंग्सने. पहिल्या टप्प्यातील ७ सामन्यांत त्यांच्या खात्यात एकही पराभव नव्हता.
२६५ धावांचाही पाठलाग
पंजाब किंग्स संघाचा फॉर्म इतका चांगला होता की २६५ धावांचाही पाठलाग करत त्यांनी इतिहास घडवला होता.
सलग ६ पराभव
मात्र याच संघाची कामगिरी दुसऱ्या टप्प्यात इतकी खालावली की सलग ६ सामन्यात पराभव त्यांना पाहावा लागलाय.
प्लेऑफचीही खात्री नाही
ज्यांच्याकडे विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिलं जात होतं, त्या पंजाब किंग्सला आता प्लेऑफमध्ये पोहणार की नाही, याचीही खात्री नाही.
आव्हान अजूनही जिवंत
पण पंजाबने सलग ६ पराभव स्वीकारले असले तरी अद्याप त्यांचं आव्हान जिवंत आहे. मात्र आता प्लेऑफचं गणित पूर्णपणे त्यांच्या हातात राहिलेलं नाही.
१५ गुणांपर्यंत पोहण्याची संधी
पंजाबचे सध्या १३ गुण आहेत. त्यांचा अजून एक साखळी सामना लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध २३ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना लीग स्टेजनंतर जास्तीत जास्त १५ गुणांपर्यंत पोहचता येणार आहे.
इतर निकालांवर अवलंबून
पंजाबला प्लेऑफमध्ये पोहोचायचे असेल, तर आता कोणत्याही परिस्थितीत लखनौ सुपर जायंट्सला पराभूत करावंच लागेल. याशिवाय सनरायझर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स संघाच्या निकालांवर अवलंबून रहावं लागेल.
आशा...
तसेच पंजाब किंग्स १५ गुणांपर्यंत पोहचले तरी त्यांना आशा करावी लागेल की या एकतर हैदराबादने सर्व सामने गमवावेत आणि चेन्नई, राजस्थान व कोलकाता या संघांनी किमान एक सामना गमवावा.
लखनौविरुद्ध पराभूत झाले तर...
जर पंजाब शेवटचा साखळी सामनाही हरले, तर मात्र त्यांचे आव्हान तिथेच संपेल.
