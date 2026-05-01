Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांना मुंबई मिळू नये म्हणून पोर्तुगीजांचे प्रयत्न असफल, ३६० वर्षांपूर्वीचा 'जन्मदाखला' उजेडात

Sandeep Shirguppe

महाराष्ट्र दिन

महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईच्या इतिहासातील एक अभिमानास्पद वास्तव समोर आले आहे.

मुंबईचा अधिकृत ‘जन्मदाखला’

मुंबईचा अधिकृत ‘जन्मदाखला’ मानल्या जाणाऱ्या १६६५ च्या हस्तांतरण कराराला यंदा ३६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

अभिलेखागारात उल्लेख

लिस्बन येथील पोर्तुगीज अभिलेखागारात या ऐतिहासिक दस्तऐवजात चक्क छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाकाचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

हेरिटेज सोसायटी ऑफ कोल्हापूर

याबाबतची माहिती हेरिटेज सोसायटी ऑफ कोल्हापूरचे सचिव यशोधन जोशी यांनी दिली.

मुंबई बेट ब्रिटिशांच्या स्वाधीन

१६६५ मध्ये जेव्हा पोर्तुगीजांनी मुंबई बेट ब्रिटिशांच्या स्वाधीन केले, तेव्हा त्यामागे केवळ राजनैतिक औपचारिकता नव्हती, तर मराठा साम्राज्याची दहशत हे मुख्य कारण होते.

इतिहासाची साक्ष

या करारातील मूळ पोर्तुगीज ओळ आजही या इतिहासाची साक्ष देते. ‘शिवाजी महाराजांच्या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी बॉम्बेचे हस्तांतरण अत्यंत तातडीने करणे आवश्यक आहे’ असा या ओळीचा अर्थ आहे.

मनोर हाऊस

मुंबईचा ताबा देण्याचा हा विधी १८ फेब्रुवारी १६६५ रोजी दक्षिण मुंबईतील ‘मनोर हाऊस’ (आजचे बॉम्बे कॅसल) येथे पार पडला.

कागदपत्रांवर स्वाक्षरी

पोर्तुगीज प्रतिनिधींकडून इंग्रज अधिकारी हम्फ्री कुक यांनी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली. ताबा घेण्याची पद्धतही रंजक होती.

ब्रिटिश राजाच्या नावे

कुक यांनी तेथील माती आणि दगड हातात घेऊन, किल्ल्याच्या तटबंदीवरून फेरफटका मारून ‘ब्रिटिश राजाच्या नावे’ या बेटावर आपला हक्क प्रस्थापित केला होता.

