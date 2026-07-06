मुंबईत पावसाचा हाहाकार! 8 फोटो पाहून परिस्थितीचा अंदाज येईल

Vinod Dengale

जनजीवन विस्कळीत

गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे मुंबईत सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

Rain Chaos in Mumbai

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eSakal

रस्ता खचला

मुंबईतील भांडुप (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्गावर पावसामुळे खोदकाम सुरू असताना रस्त्याचा मोठा भाग खचला आणि त्यामुळे जवळची झाडे कोसळली.

Road under water

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eSakal

इमारत कोसळली

पावसामुळे मुंबईतील मानखुर्द येथे चार मजली इमारत कोसळली असून यात 6 जणांचा मृत्यु झाला आहे.

Building Collaps

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eSakal

शाळेच्या बसवर झाड कोसळले

मुंबई मधील चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 शाळकरी मुळे गंभीर जखमी झाली.

Chembur Bus Incident

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eSakal

झाड कोसळले

मुंबईतील कुर्ला येथील नौपाडा शाळेजवळ पावसामुळे झाड कोसळून एकाचा मृत्यु झाला.

Kurlaa tree incident

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eSakal

रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली

मुसळधार पावसामुळे नालासोपारा स्थानकावर रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली गेला.

Railway Track

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eSakal

जाहिरात फलक कोसळले

ठाण्यातील पोखरण रोडवर मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे जाहिरात फलक कोसळले.

Hoarding Collaps

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eSakal

मिसिंग लिंक

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस मार्गावरील खंडाळा एक्झिटजवळील मिसिंग लिंक भागात मोठी दरड कोसळली आहे. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली.

Missing Link

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eSakal

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Indrayani River Floods Alandi

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