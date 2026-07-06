मुंबईत पावसाचा हाहाकार! 8 फोटो पाहून परिस्थितीचा अंदाज येईल

Vinod Dengale
गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे मुंबईत सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
Rain Chaos in Mumbai
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मुंबईतील भांडुप (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्गावर पावसामुळे खोदकाम सुरू असताना रस्त्याचा मोठा भाग खचला आणि त्यामुळे जवळची झाडे कोसळली.
Road under water
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पावसामुळे मुंबईतील मानखुर्द येथे चार मजली इमारत कोसळली असून यात 6 जणांचा मृत्यु झाला आहे.
Building Collaps
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मुंबई मधील चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 शाळकरी मुळे गंभीर जखमी झाली.
Chembur Bus Incident
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मुंबईतील कुर्ला येथील नौपाडा शाळेजवळ पावसामुळे झाड कोसळून एकाचा मृत्यु झाला.
Kurlaa tree incident
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मुसळधार पावसामुळे नालासोपारा स्थानकावर रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली गेला.
Railway Track
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ठाण्यातील पोखरण रोडवर मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे जाहिरात फलक कोसळले.
Hoarding Collaps
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मुंबई–पुणे एक्सप्रेस मार्गावरील खंडाळा एक्झिटजवळील मिसिंग लिंक भागात मोठी दरड कोसळली आहे. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली.
Missing Link
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Indrayani River Floods Alandi
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