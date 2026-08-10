रोज नेलपेंट लावता? सावधान! नखांना सुंदर बनवण्याची ही सवय ठरू शकते धोकादायक

Varsha Balhe

नेलपेंट

नेलपेंट लावणे अनेक महिलांना आवडते. मात्र, त्याचा वारंवार आणि दीर्घकाळ वापर केल्यास काही आरोग्यविषयक धोके निर्माण होऊ शकतात. काही नेलपेंटमध्ये फॉर्मल्डिहाइड, टोल्यून आणि डिब्यूटाइल फ्थेलेटसारखी रसायने आढळतात.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

धोका

काही नेलपेंटमधील रसायनांचा दीर्घकाळ संपर्क त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकतो. त्यामुळे नेलपेंटचा सतत वापर करण्याऐवजी नखांना वेळोवेळी ब्रेक देणे योग्य ठरू शकते.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

त्वचा

नेलपेंट आणि नेल रिमूव्हरचा वारंवार वापर केल्याने नखांच्या आसपासची त्वचा कोरडी किंवा संवेदनशील होऊ शकते. संवेदनशील त्वचा असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

यूव्ही

जेल मॅनिक्युअरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यूव्ही लॅम्पच्या संपर्काबाबतही चिंता व्यक्त केली जाते. काही संशोधनांमध्ये यूव्ही एक्सपोजरमुळे पेशींमध्ये नुकसान आणि डीएनएमध्ये बदल होण्याची शक्यता दिसून आली आहे.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

कॅन्सर

यूव्ही लॅम्प आणि त्वचेच्या कॅन्सरमधील संबंधावर संशोधन सुरू आहे. धोका पूर्णपणे सिद्ध झालेला नसला तरी सतत आणि दीर्घकाळ यूव्ही एक्सपोजर टाळणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य ठरू शकते.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

ब्रेक

तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सतत नेलपेंट लावण्याऐवजी नखांना वेळोवेळी ब्रेक द्यावा. नखांची स्थिती आणि त्वचेची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन वापर कमी करणे चांगले.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

सावधगिरी

गर्भधारणेदरम्यान, संवेदनशील त्वचा असताना किंवा जेल पॉलिश आणि यूव्ही लॅम्पचा वारंवार वापर करताना विशेष काळजी घ्यावी. लहान मुलांना नेलपॉलिशपासून दूर ठेवणेही योग्य आहे.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

निवड

नेलपेंट वापरताना शक्य असल्यास कमी हानिकारक घटक असलेली उत्पादने निवडावीत. कोणत्याही उत्पादनामुळे त्वचेवर जळजळ, खाज किंवा पुरळ येत असल्यास त्याचा वापर थांबवून तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

NAIL POLISH SIDE EFFECTS

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esakal

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