लहान मुलांना रोज क्रॉक्स घालता? पायांच्या विकासावर होऊ शकतो ‘हा’ परिणाम

Varsha Balhe

लहान मुलांना रोज क्रॉक्स घालता?

मुलं चालायला लागली की पालक त्यांच्यासाठी क्रॉक्स किंवा क्लॉग्स खरेदी करतात. हे फुटवेअर ट्रेंडी आणि आरामदायी वाटत असले तरी रोजच्या वापरामुळे लहान मुलांच्या पायांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. अधूनमधून वापरल्यास सहसा अडचण नसते, मात्र रोज वापरणे टाळणे चांगले.

CROCS FOR KIDS

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आकार

लहान मुलांच्या पायांमध्ये नैसर्गिक आर्चचा विकास काही वर्षे सुरू असतो. क्रॉक्स किंवा क्लॉग्समध्ये पायाला पुरेसा आधार मिळत नसेल, तर पायांच्या नैसर्गिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

CROCS FOR KIDS

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esakal

CROCS FOR KIDSइजा

क्रॉक्स किंवा क्लॉग्स अनेकदा पायाला पूर्णपणे फिट होत नाहीत. ते थोडे सैल असल्यामुळे मुलं धावताना किंवा खेळताना अडखळून पडण्याचा धोका वाढू शकतो.

CROCS FOR KIDS

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esakal

वेदना

पायाला पुरेसा आधार मिळत नसल्यामुळे मुलांना चालताना पायांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे पाय किंवा टाचांमध्ये दुखण्याची तक्रार होऊ शकते.

CROCS FOR KIDS

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esakal

रॅशेज

खराब दर्जाच्या मटेरियलपासून बनवलेल्या फुटवेअरमध्ये पायाला घाम येऊन ओलावा राहू शकतो. यामुळे खाज, रॅशेज आणि बुरशीजन्य संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

CROCS FOR KIDS

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esakal

वापर

क्रॉक्स किंवा क्लॉग्सचा अधूनमधून वापर करता येऊ शकतो. विशेषतः पूल किंवा समुद्रकिनाऱ्यासारख्या पाण्याच्या ठिकाणी त्यांचा वापर सोयीचा ठरतो. मात्र रोजच्या वापरासाठी योग्य फिटिंग आणि आधार असलेले फुटवेअर निवडणे चांगले.

CROCS FOR KIDS

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esakal

स्लीपर

लहान मुलांसाठी योग्य फिटिंग आणि आधार देणारे स्लीपर किंवा फुटवेअर वापरणे फायदेशीर ठरू शकते. योग्य फुटवेअरमुळे पायांना आधार मिळतो आणि चालताना संतुलन राखण्यास मदत होते.

CROCS FOR KIDS

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esakal

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