Namo Shetkari And PM Kisan : नमो शेतकरी आणि पीएम किसानचे हफ्ते कधी मिळणार? मोठे अपडेट्स समोर

सकाळ डिजिटल टीम

नमो शेतकरी

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चे दोन हप्ते प्रलंबित असून शेतकरी सरकारच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Namo Shetkari

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आठवा हप्ता उशिरा

नमो योजनेचा आठवा हप्ता ८९.७५ लाख शेतकरी कुटुंबांना १,७९८.७८ कोटी रुपये देऊन २५ मार्चला जमा झाला.

Namo Shetkari

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दोन हप्ते बाकी

डिसेंबर-मार्च आणि एप्रिल-जुलै या कालावधीतील प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे दोन हप्ते अद्याप मिळालेले नाहीत.

Namo Shetkari

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तारीख नाही

प्रलंबित हप्त्यांच्या तारखेबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. निधी उपलब्ध झाल्यावर रक्कम मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.

Namo Shetkari

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वर्षाला १२ हजार

पीएम किसानचे ६ हजार आणि नमो शेतकरी योजनेचे ६ हजार मिळून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतात.

Namo Shetkari

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योजना बंद होणार?

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नमो योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याच्या माहितीनंतर संभ्रम वाढला आहे.

Namo Shetkari

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पीएम किसान हप्ता

पीएम किसानचा २३वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला.

Namo Shetkari

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२४वा हप्ता कधी?

चार महिन्यांच्या अंतराने हप्ता मिळत असल्याने पीएम किसानचा २४वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

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