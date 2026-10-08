शेत, निसर्ग अन् मातीशी नातं; नाना पाटेकरांचं ‘नानाची वाडी’ फार्महाऊस कसं आहे?

Sandip Kapde
नाना पाटेकर यांचा अंत्यविधी त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या ‘नानाची वाडी’ या फार्महाऊसवर करण्यात येणार आहे.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
सिंहगडाच्या पायथ्याशी डोणजे येथील पायगुडेवाडीशेजारी हे फार्महाऊस आहे.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यात निधन झाले.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
संध्याकाळी ७ ते ८ वाजण्याच्या दरम्यान ‘नानाची वाडी’ येथे अंत्यसंस्कार होण्याची तयारी सुरू आहे.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
अंत्यसंस्कारासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक तयारी केली जात असून अधिकारी घटनास्थळी पोहोचत आहेत.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित नाना पाटेकर यांचे पार्थिव गोव्याहून विमानाने आणण्यात येणार आहे.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
‘नानाची वाडी’ हे फार्महाऊस नाना पाटेकर यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक होते.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
नाना पाटेकर अनेक वर्षांपासून याच फार्महाऊसमध्ये कुटुंबासह राहत होते.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
नाना पाटेकर यांनी ‘नानाची वाडी’ येथे शेतीही सुरू केली होती.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
या फार्महाऊसमधील शेती आणि दैनंदिन जीवनाचे व्हिडीओ अनेकदा सोशल मीडियावर समोर आले होते.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
ज्या ठिकाणी नानांनी आयुष्यातील अनेक सुखद क्षण अनुभवले, त्याच जिव्हाळ्याच्या ठिकाणी त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात येणार आहे.
A glimpse of Nana Patekar’s beloved farmhouse, Nanachi Wadi.
esakal
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