Hill Station Near Tirupati : ढगांच्या मिठीत हरवलंय हे स्वर्गाहूनही सुंदर हिल स्टेशन; तिरुपतीपासून फक्त 'इतक्या'च अंतरावर...

सकाळ डिजिटल टीम

तिरुपतीपासून अवघ्या ४ तासांत स्वर्गसुख!

तिरुपतीपासून अवघ्या ४ तासांच्या अंतरावर वसलेलं स्वर्गाहूनही सुंदर हिल स्टेशन, जे परदेशी पर्यटकांचंही खास आवडतं ठिकाण आहे.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

कर्नाटकातील निसर्गरम्य हिल स्टेशन

आज आपण कर्नाटकातील एका अत्यंत निसर्गरम्य हिल स्टेशनची माहिती घेणार आहोत.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

या ठिकाणाचं काय नाव?

या ठिकाणाचं नाव नंदी हिल स्टेशन असून ते कर्नाटकातील चिक्कबळापूर जिल्ह्यात स्थित आहे.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

तिरुपतीपासून किती अंतरावर?

नंदी हिल स्टेशन तिरुपतीपासून सुमारे २६६ किलोमीटर अंतरावर आहे.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

कर्नाटक फिरण्याचा प्लॅन आहे?

जर तुम्ही कर्नाटक फिरण्याचा प्लॅन करत असाल, तर नंदी हिल स्टेशनचा समावेश तुमच्या पर्यटन यादीत नक्की करा.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

ही जागा आणखी कशासाठी प्रसिद्ध?

ही जागा आपल्या घनदाट जंगलांसाठी, हिरव्यागार चहाच्या मळ्यांसाठी आणि मनमोहक धबधब्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

ढगांच्या सान्निध्यात हरवलंय नंदी हिल्स

बहुतेक वेळा हे हिल स्टेशन ढगांच्या सान्निध्यात न्हालेलं दिसून येतं, ज्यामुळे इथलं सौंदर्य अधिकच खुलून येतं.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

साहसी उपक्रमांचा घ्या आनंद

नंदी हिल स्टेशनला भेट दिल्यावर तुम्ही ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग, सायकलिंग यांसारख्या रोमांचक साहसी उपक्रमांचा आनंद घेऊ शकता.

Nandi Hills Karnataka

|

esakal

