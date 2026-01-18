Hill Station Near Tirupati : ढगांच्या मिठीत हरवलंय हे स्वर्गाहूनही सुंदर हिल स्टेशन; तिरुपतीपासून फक्त 'इतक्या'च अंतरावर...

सकाळ डिजिटल टीम
तिरुपतीपासून अवघ्या ४ तासांच्या अंतरावर वसलेलं स्वर्गाहूनही सुंदर हिल स्टेशन, जे परदेशी पर्यटकांचंही खास आवडतं ठिकाण आहे.
आज आपण कर्नाटकातील एका अत्यंत निसर्गरम्य हिल स्टेशनची माहिती घेणार आहोत.
या ठिकाणाचं नाव नंदी हिल स्टेशन असून ते कर्नाटकातील चिक्कबळापूर जिल्ह्यात स्थित आहे.
नंदी हिल स्टेशन तिरुपतीपासून सुमारे २६६ किलोमीटर अंतरावर आहे.
जर तुम्ही कर्नाटक फिरण्याचा प्लॅन करत असाल, तर नंदी हिल स्टेशनचा समावेश तुमच्या पर्यटन यादीत नक्की करा.
ही जागा आपल्या घनदाट जंगलांसाठी, हिरव्यागार चहाच्या मळ्यांसाठी आणि मनमोहक धबधब्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे.
बहुतेक वेळा हे हिल स्टेशन ढगांच्या सान्निध्यात न्हालेलं दिसून येतं, ज्यामुळे इथलं सौंदर्य अधिकच खुलून येतं.
नंदी हिल स्टेशनला भेट दिल्यावर तुम्ही ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग, सायकलिंग यांसारख्या रोमांचक साहसी उपक्रमांचा आनंद घेऊ शकता.
