चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? ‘हा’ उपाय करून पाहा!

Varsha Balhe

नॅचरल ग्लो

चेहऱ्यावर नैसर्गिक गुलाबी चमक आणि ग्लो हवा असेल तर बीटरूटचा वापर करून पाहू शकता. बीटरूटसोबत मलाई किंवा मधाचा वापर केल्यास त्वचा मऊ आणि तुकतुकीत दिसण्यास मदत होऊ शकते.

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बीटरूट

बीटरूटमध्ये नैसर्गिक रंगद्रव्ये आणि विविध पोषक घटक असतात. त्यामुळे त्वचेला फ्रेश आणि गुलाबी लूक मिळवण्यासाठी घरगुती उपायांमध्ये बीटरूटचा वापर केला जातो.

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लागणारं साहित्य

हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला फक्त दोन गोष्टी लागतील, चमचे बीटरूटचा रस, १ चमचा मलाई किंवा मध

Beauty Tips

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मिश्रण

एका वाटीत २ चमचे बीटरूटचा रस घ्या. त्यात १ चमचा मलाई किंवा मध घालून दोन्ही पदार्थ व्यवस्थित एकत्र करा.

Beauty Tips

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चेहऱ्यावर

तयार केलेलं मिश्रण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने लावा. साधारण १५ मिनिटे चेहऱ्यावर राहू द्या. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.

Beauty Tips

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उपाय

बीटरूटसोबत गुलाब पाणी आणि कोरफड जेलचा वापर करता येतो. गुलाब पाणी त्वचेला फ्रेश ठेवण्यास मदत करू शकते, तर कोरफड त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत करते.

Beauty Tips

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आहार

त्वचेच्या आरोग्यासाठी दिवसभर पुरेसं पाणी प्या आणि आहारात ताज्या फळांचा समावेश करा. नियमित त्वचा निगा आणि संतुलित आहारामुळे त्वचा निरोगी व चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.

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