चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? ‘हा’ उपाय करून पाहा!

Varsha Balhe
चेहऱ्यावर नैसर्गिक गुलाबी चमक आणि ग्लो हवा असेल तर बीटरूटचा वापर करून पाहू शकता. बीटरूटसोबत मलाई किंवा मधाचा वापर केल्यास त्वचा मऊ आणि तुकतुकीत दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Beauty Tips
esakal
बीटरूटमध्ये नैसर्गिक रंगद्रव्ये आणि विविध पोषक घटक असतात. त्यामुळे त्वचेला फ्रेश आणि गुलाबी लूक मिळवण्यासाठी घरगुती उपायांमध्ये बीटरूटचा वापर केला जातो.
Beauty Tips
esakal
हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला फक्त दोन गोष्टी लागतील, चमचे बीटरूटचा रस, १ चमचा मलाई किंवा मध
Beauty Tips
esakal
एका वाटीत २ चमचे बीटरूटचा रस घ्या. त्यात १ चमचा मलाई किंवा मध घालून दोन्ही पदार्थ व्यवस्थित एकत्र करा.
Beauty Tips
esakal
तयार केलेलं मिश्रण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने लावा. साधारण १५ मिनिटे चेहऱ्यावर राहू द्या. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.
Beauty Tips
esakal
बीटरूटसोबत गुलाब पाणी आणि कोरफड जेलचा वापर करता येतो. गुलाब पाणी त्वचेला फ्रेश ठेवण्यास मदत करू शकते, तर कोरफड त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत करते.
Beauty Tips
esakal
त्वचेच्या आरोग्यासाठी दिवसभर पुरेसं पाणी प्या आणि आहारात ताज्या फळांचा समावेश करा. नियमित त्वचा निगा आणि संतुलित आहारामुळे त्वचा निरोगी व चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Beauty Tips
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
VASTU TIPS
esakal