घरातील वास्तुदोष दूर करण्यासाठी ‘हे’ सोपे उपाय; नकारात्मक ऊर्जा होईल दूर!

Varsha Balhe
वास्तुदोषामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. यामुळे घरातील वातावरणावरही परिणाम होऊ शकतो. जाणून घ्या वास्तुदोष कमी करण्यासाठी सांगितलेले 7 सोपे उपाय.
VASTU TIPS
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घराची उत्तर-पश्चिम दिशा म्हणजेच वायव्य कोपरा नेहमी प्रकाशमान ठेवा. या दिशेला दररोज दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मकता कमी होते, अशी मान्यता आहे.
VASTU TIPS
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सकाळ-संध्याकाळ पूजा करताना नियमितपणे शंख वाजवण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, शंखनादामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते.
VASTU TIPS
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घराच्या मुख्य दरवाजावर दररोज दिवा लावल्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे वास्तुदोषाचा नकारात्मक प्रभाव कमी होतो.
VASTU TIPS
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धार्मिक मान्यतेनुसार, घराच्या मुख्य दरवाजावर स्वस्तिकाचे चिन्ह काढल्याने नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यास मदत होते, असे मानले जाते.
VASTU TIPS
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हिंदू धर्मात तुळशीला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, घरात तुळशीचे रोप लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि वास्तुदोषाचा प्रभाव कमी होतो.
VASTU TIPS
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घरात मीठ किंवा फिटकरीच्या पाण्याने पुसा घेतल्याने नकारात्मकता दूर होते, अशी मान्यता आहे. तसेच दक्षिण-पूर्व दिशेला मातीच्या भांड्यात पाणी ठेवण्याचाही उपाय सांगितला जातो.
VASTU TIPS
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