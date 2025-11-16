'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात प्रामाणिक, प्रेमात देत नाही धोका...

Shubham Banubakode

चंद्राचा प्रभाव..

११, २० आणि २९ तारखेला या तारखांना जन्मलेल्यांवर चंद्राचा विशेष आशीर्वाद असतो.

कसा असतो स्वभाव?

या लोकांचा मुलांक २ असून ही लोक भावनिक आणि प्रेमळ असतात. खऱ्या प्रेमावर त्यांचा विश्वास असतो.

भांडणांपासून राहतात दूर

हे लोक इतरांच्या भावना लवकर समजून घेतात. तसेच हे भांडणांपासून दूर राहतात. एखादी अडचण आली की ती प्रेमाने सोडवण्यावर त्यांचा भर असतो.

प्रेमासाठी वाट्टेल तर करतात

या लोकांमध्ये प्रेमासाठी काहीही करण्याची क्षमता असते. शिवाय, ते वरवरच्या प्रेमावर विश्वास ठेवत नाहीत.

प्रामाणिक

शिवाय, हे लोक गुप्त संबंधांवर विश्वास ठेवतात. प्रेम प्रकरणातही हे लोक प्रामाणिक असतात. त्यांच्या जोडीदाराशिवाय इतर कोणाकडेही बघतही नाही.

पैशांच्या बाबतीत दिलदार

मुलांक २ वाले लोक पैशांच्या बाबतीत दिलदार असतात. त्यांना फासरं आर्थिक नियोजन आवडत नाही.

क्रियेटीव्ह माईंड

मुलांक २ वाले लोक हे क्रियेटीव्ह असतात.

तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन

वरील माहिती ही सामान्य माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा...

