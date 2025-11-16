'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात प्रामाणिक, प्रेमात देत नाही धोका...

Shubham Banubakode
११, २० आणि २९ तारखेला या तारखांना जन्मलेल्यांवर चंद्राचा विशेष आशीर्वाद असतो.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
या लोकांचा मुलांक २ असून ही लोक भावनिक आणि प्रेमळ असतात. खऱ्या प्रेमावर त्यांचा विश्वास असतो.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
हे लोक इतरांच्या भावना लवकर समजून घेतात. तसेच हे भांडणांपासून दूर राहतात. एखादी अडचण आली की ती प्रेमाने सोडवण्यावर त्यांचा भर असतो.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
या लोकांमध्ये प्रेमासाठी काहीही करण्याची क्षमता असते. शिवाय, ते वरवरच्या प्रेमावर विश्वास ठेवत नाहीत.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
शिवाय, हे लोक गुप्त संबंधांवर विश्वास ठेवतात. प्रेम प्रकरणातही हे लोक प्रामाणिक असतात. त्यांच्या जोडीदाराशिवाय इतर कोणाकडेही बघतही नाही.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
मुलांक २ वाले लोक पैशांच्या बाबतीत दिलदार असतात. त्यांना फासरं आर्थिक नियोजन आवडत नाही.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
मुलांक २ वाले लोक हे क्रियेटीव्ह असतात.
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
वरील माहिती ही सामान्य माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा...
Moon Influence Numerology Secrets
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
IPL 2026 Auction Purse
esakal