NVIDIAचा प्रवास; गेमिंगपासून AI पर्यंत!

Ashok Jawale
जेन्सेन हुआंग आणि दोन सहकाऱ्यांनी १९९३ मध्ये NVIDIAची स्थापना केली.
१९९९ मध्ये NVIDIAने शेअर बाजारात प्रवेश केला. याच वर्षी GeForce 256 सादर करून नवी ओळख निर्माण केली.
GeForce 256ला NVIDIAने पहिला GPU म्हटले. यामुळे गेमिंग आणि 3D ग्राफिक्समध्ये मोठा बदल झाला.
२००६ मध्ये CUDA आले. GPUचा वापर गेमिंगपलीकडे वैज्ञानिक संशोधन आणि मोठ्या आकडेमोडीसाठीही होऊ लागला.
२०१२ मधील AlexNet संशोधनात NVIDIA GPU वापरण्यात आला. AI प्रशिक्षणासाठी GPUचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
२०१८ मध्ये RTX तंत्रज्ञान आले. गेममधील प्रकाश, सावल्या आणि प्रतिबिंब अधिक वास्तवदर्शी झाले.
NVIDIAने GPUसोबत डेटा सेंटर, नेटवर्किंग आणि AIसाठी संपूर्ण संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला.
गेमिंगपासून AI, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित वाहनांपर्यंत NVIDIAचा विस्तार झाला. २०२६मध्ये कंपनीचा महसूल २१५.९ अब्ज डॉलर होता.
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