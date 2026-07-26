दररोज सकाळी ओट्स खाल्ल्याने शरीराला होतात हे 7 जबरदस्त फायदे

Varsha Balhe
ओट्सचा नाश्ता
दररोज सकाळी ओट्स खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात. फायबर, प्रोटीन आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे हा दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी उत्तम पर्याय मानला जातो.
Oats Benefits
esakal
ओट्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
Oats Benefits
esakal
ओट्स पचायला वेळ घेत असल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन कमी करण्यास मदत होते.
Oats Benefits
esakal
ओट्समधील बीटा-ग्लूकन रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू देत नाही. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींसाठीही ओट्स फायदेशीर ठरू शकतात.
Oats Benefits
esakal
ओट्समधील विद्राव्य फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होऊ शकतो.
Oats Benefits
esakal
ओट्समधील अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक त्वचा निरोगी, मऊ आणि चमकदार ठेवण्यास मदत करतात. त्वचेवरील जळजळ कमी करण्यासही ते उपयुक्त ठरतात..
Oats Benefits
esakal
दिवसभर ऊर्जा मिळते
ओट्समधील कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स शरीराला हळूहळू ऊर्जा देतात. त्यामुळे दिवसभर ताजेतवाने वाटते आणि थकवा कमी जाणवतो.मजबूत करण्यास मदत करतात, त्यामुळे शरीर आजारांपासून संरक्षण मिळवू शकते.
Oats Benefits
esakal
ओट्समधील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती
Oats Benefits
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
top 12 health benefits of roasted corn (bhajlele kanis)
esakal