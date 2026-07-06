अख्खं पुणं पाण्याखाली गेलेलं, ६४ वर्षांपूर्वीची पानशेत धरणफुटीची घटना; अंगावर काटा आणणारे फोटो

Shubham Banubakode

पानशेत धरणं फुटलं

१२ जुलै १९६१ रोजी सकाळ उजाडताच पुण्यावर मोठं संकट कोसळलं होतं. पानशेत धरण फुटल्यानंतर काही तासांतच शहरातील अनेक भाग पाण्याखाली गेले होते.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

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esakal

नागरिकांनी सोडलं घर

पूराचं पाणी वेगाने शहरात शिरताच नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला. जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी घरं सोडली, तर काहींनी छतांवर आश्रय घेतला होता.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

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esakal

अनेकांची संसार उद्धवस्त

पुराच्या पाण्याने हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते. घरातील भांडी, कपडे, अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तू वाहून गेल्या होत्या.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

|

esakal

माणुसकीचं दर्शन

भीषण संकटात माणुसकीचं दर्शनही घडलं होतं. उंच भागात राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांनी पूरग्रस्तांना आपल्या घरात आश्रय दिला होता

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

|

esakal

लष्कराने केले प्रयत्न

धरणाला तडे गेल्यानंतर भारतीय लष्कराच्या अभियंत्यांनी ते रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यामुळे हजारो नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची संधी मिळाली.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

|

esakal

चोरीच्या घटना

दुसऱ्या दिवशी "पाणी आलं" अशी अफवा पसरण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांनी घरं सोडून दुसरीकडे धाव घेतली, याचाच फायदा घेत चोरट्यांनी घरातील सामना चोरून नेलं.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

|

esakal

पूरग्रस्तांचं पुनर्वसन

या महापुरानंतर हजारो पूरग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. गोखलेनगर, सहकारनगर, दत्तवाडी, येरवडा यांसारख्या भागांचा पुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

|

esakal

आठवणी आजही ताज्या

पानशेत धरण फुटीला अनेक दशकं उलटली असली, तरी त्या दिवसाच्या आठवणी आजही पुणेकरांच्या मनात जिवंत आहेत.

Explore rare photos of the 1961 Panshet Dam disaster

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esakal

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