मोराच पिसं घरात ठेवणं शुभ की अशुभ?

Varsha Balhe
वास्तुशास्त्रानुसार घरात मोराचं पिसं ठेवणं शुभ मानलं जातं. यामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होतं, अशी मान्यता आहे.
Peacock Feather at Home
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घरात मोराचं पिसं ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि घरात सकारात्मकता वाढते, अशी वास्तुशास्त्रात मान्यता आहे.
Peacock Feather at Home
esakal
मोरपिस योग्य ठिकाणी ठेवल्याने घरातील वास्तुदोष कमी होण्यास मदत होते, असं मानलं जातं. त्यामुळे घरातील वातावरण शांत राहतं.
Peacock Feather at Home
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मोरपिस पूर्व किंवा आग्नेय दिशेला ठेवणं शुभ मानलं जातं. तसंच ते तिजोरीत ठेवल्यास आर्थिक प्रगती होते, अशीही मान्यता आहे.
Peacock Feather at Home
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मोरपिस भगवान श्रीकृष्णाला प्रिय असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे देवघरात किंवा ईशान्य दिशेला मोरपिस ठेवणं शुभ मानलं जातं.
Peacock Feather at Home
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वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरात मोरपिस ठेवणं टाळावं. धूर आणि तेलामुळे पिस खराब होऊ शकतं, त्यामुळे ते स्वच्छ ठिकाणी ठेवणं योग्य मानलं जातं.
Peacock Feather at Home
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वास्तुशास्त्रानुसार मोरपिस घरात ठेवणं शुभ मानलं जातं. मात्र ते स्वच्छ आणि योग्य ठिकाणी ठेवणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं जातं.
Peacock Feather at Home
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OVERTHINKING KASA THAMAVAYCHA?
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