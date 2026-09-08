महिलांनी शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला मिळतात ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Varsha Balhe
महिलांनी नियमितपणे शेंगदाणे खाल्ल्यास आरोग्याला अनेक फायदे मिळू शकतात. हाडांच्या आरोग्यापासून ते शरीराला ऊर्जा मिळण्यापर्यंत शेंगदाणे फायदेशीर ठरू शकतात.
Peanuts Benefits for Women
esakal
आज आपण महिलांनी शेंगदाणे खाल्ल्याने होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या फायद्यांविषयी जाणून घेणार आहोत.
Peanuts Benefits for Women
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरससारखी पोषक तत्त्वे असतात. त्यामुळे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी ते आहाराचा एक भाग ठरू शकतात.
Peanuts Benefits for Women
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये लोहही असते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचे सेवन केल्यास शरीराला लोह मिळण्यास मदत होते.
Peanuts Benefits for Women
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये प्रोटीन आणि फायबर असते. त्यामुळे ते खाल्ल्यानंतर पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Peanuts Benefits for Women
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये फोलेटसह अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे महिलांच्या पोषणासाठी त्यांचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश करता येतो.
Peanuts Benefits for Women
esakal
शेंगदाणे पौष्टिक असले तरी ते प्रमाणात खाणे महत्त्वाचे आहे. संतुलित आहारासोबत शेंगदाण्यांचा समावेश केल्यास त्यांचा फायदा मिळू शकतो.
Peanuts Benefits for Women
esakal
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